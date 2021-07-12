«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» подключится к новому проекту компании PRINZIP

Руководители компаний, Геннадий Черных и Денис Ремезов, подписали соглашение о сотрудничестве на Иннопроме. Речь идет о строительстве в микрорайоне «Исток». Он расположен в Октябрьском районе города.

Как следует из соглашения, управляющая компания «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» создаст современную производственно-логистическую зону в рамках комплексного развития территории «Исток» города Екатеринбурга.

В этом году мы перешли в активную фазу строительства этого проекта. Устойчивый город — это город, в котором не только удобно жить, но еще очень удобно работать. Это город коротких связей, прекрасной экологии и развитой социальной инфраструктуры. Мы считаем, что каждый житель должен не только иметь возможность жить в хорошей современной квартире, но и иметь возможность пешком довести ребенка до детского сада, отвести его в школу и желательно за 15 минут доехать до своего места работы. И для решения этой задачи мы выбрали самого надежного партнера — компанию «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», которая является крупнейшим индустриальным девелопером на Урале. С их помощью мы сделаем наш район именно таким, каким мы его задумываем, — сказал генеральный директор PRINZIP Геннадий Черных.

Денис Ремезов рассчитывает представить на следующем Иннопроме первые реализованные объекты в новом районе.

Микрорайон «Исток» будет развиваться на участке между Тюменским трактом, Екатеринбургской кольцевой автодорогой, промзоной Ново-Свердловской ТЭЦ и границей муниципального образования «город Екатеринбург». Площадь проекта — более 4 тыс. га. Район рассчитан на проживание 150 тысяч человек. Жилая часть будет состоять из многоэтажных и коттеджных кварталов. До 2040 г. там планируют построить 4 млн кв. м. жилья для семей со средним достатком и более 2 млн кв. м. индустриальной и логистической недвижимости.

Активное строительство жилья ведется не только на периферии Екатеринбурга, но и в центре. Ранее DK.RU сообщил, что компания Андрея Гавриловского к 2025 г. возведет жилой комплекс из трех домов в границах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исети — улицы Белинского рядом с торговым центром «Максидом». А также благоустроит набережную. Общая площадь проекта — 7,76 га. Сейчас он проходит стадию общественных обсуждений.

До конца года возле здания управления железной дороги может освободиться участок площадью ок. 200 тыс. кв. м. РЖД намерена продать землю, где сейчас расположены склады. В отношении этого участка будет установлена территориальная зона Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра). Поэтому инвестор сможет возводить там жилье, торговые и деловые центры.

Напомним, что компания УГМК хочет возвести в центре Екатеринбурга пять небоскребов высотой от 130 до 180 м. Инвестиции в проект составят более 50 млрд руб. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции. Участок, который горожане уже знают как «Екатеринбург-Сити», застраивает УГМК. Пока на этой территории возведены Башня Исеть и отель Hyatt Regency Ekaterinburg. Общая площадь участка составляет 8 га.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область вошла в топ-20 регионов страны с самыми дорогими квартирами в новостройках. Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем по стране квадрат в новостройках стоит 103,95 тыс. руб.