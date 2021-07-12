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Свердловская область установила новый рекорд по заболеваемости COVID-19

Свердловская область установила новый рекорд по заболеваемости COVID-19
Иллюстрация: pixabay.com

За сутки медики подтвердил 464 случая ковида — это максимум за полтора года пандемии, но еще не предел, считает эксперт. Смертность в регионе растет, средняя продолжительность жизни сокращается.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Больше всего — в Екатеринбурге (+120 человек за сутки). По данным на 12 июля, в ковидных госпиталях находятся 7092 человека, из них 696 — в тяжелом состоянии: 393 — в реанимации, 288 подключены к аппаратам ИВЛ. 

Это было ожидаемо. Те данные по распространению нового штамма «Дельта» в других странах, которые мы видели, давали понимание возможного сценария развития эпидемиологической ситуации у нас в стране. Поэтому ничего удивительного, к сожалению, нет. Мы движемся по траектории ухудшающейся эпидемиологической ситуации, и это не последний антирекорд, который будет продемонстрирован, — утверждает врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев (цитата по Justmedia.ru).

В регионе сокращается население и растет смертность. Согласно данным Росстата, продолжительность средняя жизни в 2020 г. составила 70,15 года. В 2019 г. — 71,81. Естественная убыль населения области в 2020 г. составила 23 390 человек. Это вдвое больше, чем годом ранее — 11 298 человек.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение крестного хода в Царские дни. Традиционно шествие собирает несколько тысяч человек.

В этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно. К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше, — написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

Крестный ход пополнил список отменённых или перенесенных мероприятий. Как рассказывал DK.RU, ранее власти отменили проведение общегородского выпускного, Уральской ночи музыки, нескольких спортивных мероприятий, а также закрыли фан-зону.

Автор: Виктория Говорковская
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