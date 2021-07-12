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55 сервисов экосистемы и 12 000 посетителей – Сбер подвел итоги ИННОПРОМ-2021

55 сервисов экосистемы и 12 000 посетителей – Сбер подвел итоги ИННОПРОМ-2021
Иллюстрация: СБЕР

12 тыс. человек посетили стенд Сбербанка на выставке ИННОПРОМ и еще 50 тыс. — его digital-копию на sber-innoprom.ru. Темой экспозиции стали цифровые решения Сбера для человека, бизнеса и государства.

Особым интересом у посетителей выставки пользовались умные гаджеты, разработанные дочерней компанией Сбердевайсы. Абсолютные хиты — SberBox, компактная ТВ-приставка с голосовым управлением, и SberPortal — первый в России смарт-дисплей со встроенной AI-камерой и премиальной акустикой. Также на выставке впервые были представлены смарт-розетки Sber, которые позволяют измерить энергопотребление подключенной к ним техники и запланировать оптимальный график работы, и умная лампа Sber c дистанционным управлением, которая меняет яркость, температуру, цвет и запускает различные световые эффекты.

В течение четырех дней на стенде Сбера прошли десятки встреч и переговоров с клиентами всех сегментов бизнеса, круглые столы и панельные дискуссии по актуальным темам, которые посетили собственники и руководители предприятий различных отраслей промышленности и представители органов власти. Например, в панельной дискуссии «Инструменты ГЧП и технологии Сбера» приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов и региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

На своем стенде и на стендах партнеров Сбер заключил 20 соглашений о сотрудничестве с крупными промышленными корпорациями, девелоперами, некоммерческими организациями и органами власти. Так, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов подписал соглашение с девелоперскими компаниями «Брусника» и PRINZIP о финансировании новых жилых объектов и микрорайонов, а также с холдингом «А7 АГРО» о строительстве животноводческого комплекса в Республике Башкортостан.

С правительством Свердловской области заключено четыре соглашения: о цифровизации, о совместных действиях с целью сохранения окружающей среды и улучшения экологической ситуации, о строительстве мусороперерабатывающего комплекса в Нижнем Тагиле и сотрудничестве при подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 г. в Екатеринбурге. Отдельные соглашения, направленные на цифровизацию подведомственных отраслей и реализацию проектов ГЧП, подписаны с администрацией Екатеринбурга, министерством здравоохранения и министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Автор: Александра Клименко
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