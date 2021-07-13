«Скептики подняли вой: ФНБ уменьшился, теряем народные деньги! Да все с ним в порядке!»

«Минфин абсолютно оправданно минимизирует санкционные риски. Если вы заначку переложили из кармана в карман, то беднее не стали?» — Виталий Калугин о том, почему снижение ФНБ на 2,6% — это не страшно.

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик:

— С Фондом национального благосостояния (ФНБ) все в порядке. Это скептики и/или хайпожоры привыкли оттаптываться на теме.

Если размер ФНБ уменьшается, то поднимается ажиотаж, где-то даже похожий на вой: «А, теряем народные деньги!». Если ФНБ растет, молчат все. Варианта тут два.

Фундаментальная ошибка атрибуции. Когда все свои удачи приписываешь своим талантам, а неудачи — внешним причинам (скажем, сглаз или Меркурий ретроградный). С посторонними людьми ровно наоборот. Все их успехи — случайны, а вот их неудачи, ясное дело, следствие их злонамеренности или косорукости. Как вариант, люди ошибаются в силу собственной непрофессиональности в обсуждаемом предмете. Умышленное искажение реальности. Как правило, либо в силу предубеждения по отношению к обсуждаемой персоне или явлению, либо в попытке поймать хайп, придавая реальности скандально-отрицательный оттенок, который, как я думаю, лучше «продается» в публичном пространстве.

Теперь о ФНБ. Точнее, о его структуре и размере. И динамике того и другого. Обсуждать его необходимость смысла не вижу. Он есть, он будет, и точка. Заначка всегда полезна.

Ажиотаж прошлой недели вызвал пресс-релиз Минфина от 6 июля. Обычное «Информационное сообщение о результатах размещения средств ФНБ». Выпускается обычно на первой же неделе по окончании месяца. В этом конкретном сообщении злопыхатели (простите, но как назвать иначе, ведь все только критиковали, никто доброго слова не сказал) не преминули заметить, что размер ФНБ сократился. За июнь.

Да, наверное, это можно назвать существенным сокращением. С 13938,09 млрд до 13574,58 млрд руб. Минус 2,6%. Желающие могут сказать, что это минус 27,15% годовых. В рублях. Ужос-ужос! (В долларах это минус более терпимые 1,5% — с $189,410 до $187,566 млрд.)

Непривычный ажиотаж динамике ФНБ придал господин Силуанов. Который заявил 3 июня, что в течение месяца из состава ФНБ исчезнут доллары. Шок и трепет? Не совсем. Как обычно, дьявол кроется в деталях. По порядку.

1. Это фонд. В него деньги и втекают, и вытекают. Если у вас была заначка 1 миллион в низкодоходных госбумагах, а стало 900 тысяч и новенький айфон (условно), то не стали вы беднее. В моменте. Особенно если с зарплаты доложите 20 тысяч в заначку опять.

2. Действительно, за месяц из фонда ушли почти все инструменты в долларе. «Похудение» с $34,843 млрд до $3,362 млрд выглядит, может, и страшно, но эта дельта примерно размер нашего ежемесячного экспорта. Потребительские расходы россиян за 20 дней — около того. Обвинять продажу активов на $31 млрд в убытке ФНБ размером $1,844 нелепо. На 6% доллар не рос в июне.

3. Среди специалистов принято предполагать, что доллары из кармана Минфина переместились в другой карман — Центрального банка (ЦБ). В другую часть ЗВР. Наверное, если вы свою заначку переложили из кармана брюк в пиджак, то тоже беднее не стали, не так ли?

Давайте я тут поясню, потому что это пункт основан на некоторых предположениях. Валютная часть ФНБ хранится на счетах в Центральном банке и учитывается в общих золотовалютных резервах. ЦБ обычно не анонсирует свои планы относительно управления ЗВР, отчитываясь о структуре ЗВР с полугодовым лагом. Поэтому мы не знаем, будет ли ЦБ также сокращать долю долларов в ЗВР. Теоретически он может этого не делать, но тогда доля доллара в его автономных резервах (без учета средств ФНБ) резко увеличится. Я лично предполагаю, что эти доллары просто лежат теперь в ЦБ.

4. На сокращение ФНБ сильно повлиял убыток по появившемуся в фонде золоту. Сразу около 20% ФНБ привязали к ценам на золото. А оно, такое-сякое, за месяц свалилось с $1905 на $1772. Тут уже стала некая ясность с минусами. 20% активов подешевели на 7,5%. Но так ли это страшно?

Во-первых, в золото уходят очень многие Центральные банки стран мира. Является общим соображением, что огромная масса напечатанных долларов и евро выльется в инфляцию золота. Что мы и видим, кстати.

Но особо никто, я смотрю, доброго слова не сказал о том, что наш ЦБ скупил много золота перед его ростом, еще в 2017-2108 гг. Так что нет ничего страшного в такой диверсификации. Давайте еще подумаем над тем, что золото покупается не в Лондоне, а у наших же золотодобытчиков. И что страшного в том, что в июне мы купили дорого много золота у наших же российских предприятий? Эти деньги просто уйдут в экономику страны. Пусть и за счет лишнего минуса ФНБ.

5. Минфин принято пинать за то, что он якобы покупал юань на минимумах за три года. Во-первых, до минимума за 15 лет там еще далеко, а во-вторых, Минфин покупает обычно равномерно по дням весь месяц. Он не покупает в один день сразу все. А, условно говоря, покупает 20 дней по 5%. Обычно такое усреднение выгодно. Коллеги-трейдеры подтвердят.

6. И последнее. В пресс-релизах в конце есть небольшой абзац с доходностью размещений средств ФНБ. Но, коль скоро эти цифры практически не звучат, то, думаю, их просто никто не читает. Что там написали во вторник? «Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 г. составил 222 642,2 млн руб., что эквивалентно $3 032 млн». Или, что то же самое, 3,032/187,566 = 1,61% в долларах за полгода (!). Или чуть менее 3,22% годовых.

Государственные 10-летки США дают в районе 1,4-1,5%. Банки США держат в ФРС денег на триллион под ставку 0,25%. А наш ФНБ получает 3,2%. Какого рожна вам еще надо, хочется воскликнуть!

Финансисты меня поправят, конечно. Нужно посчитать коэффициент Шарпа и прочие Сортино. Но в любом случае прибыль есть. В прошлом году, скажем, она была чуть менее 1,02% в валюте (в том числе 2,29% в долларах) и 26,08% в рублях. ФНБ делится прибылью с федеральным бюджетом в размере что-то около 150 млрд руб. в 2020 г.

Будет ли прибыль в этом году, сказать трудно. Слишком велика доля золота. Которое, если экономика мира продолжит восстанавливаться, скорее всего, подешевеет. Но давайте не забывать два важных обстоятельства:

Консенсус управляющих крупнейшими фондовыми и валютными активами мира состоит в том, что доллар будет слабеть. Возможно, не пройдет и года, а мы будем нахваливать Минфин ровно за то же, за что сейчас ругаем. Потом будет потом. ФРС США может начать повышать ставку в 2023 г., и доллар вырастет. Посмотрим. «Будет день — будет и пища». Решения можно и перерешить. Минфин абсолютно оправданно минимизирует санкционные риски. Для правительства России сейчас фактически закрыта возможность привлекать доллары, размещая еврооблигации в USD. Так что какой смысл?

Для рубля все эти кульбиты не опасны. Обмен доллара на евро, юани и прочие фунты и йены идет через мировой рынок без привлечения рубля.

Я вообще считаю, что судить о профессионализме управляющих стратегической заначки государственного масштаба по динамике изменений всего лишь за месяц — пустое развлечение. Вы — как хотите….

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора колонки.

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