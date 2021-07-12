«Блокчейн важен, ведь он агент изменений. В мире будут сдвиги, которых не ожидали»

Сет Годин объясняет, почему криптовалюта и блокчейн крайне важны для современного мира. Маркетолог уверен, что это начало изменений буквально во всем.

Сет Годин, известный маркетолог и автор бестселлера «Фиолетовая корова», уверен в пользе криптовалюты и распределения данных. Вот что он пишет в своем блоге:

— Сначала давайте определимся с основными значениями. Биткоин — это не блокчейн. Если блокчейн — это печатный станок, биткоин — это аналог бумажных денег. С помощью печатного станка можно произвести бесчисленное множество вещей. Фактически, он изменил мир, но изобретение бумажных денег не входит даже в сотню самых важных достижений, появившихся благодаря печатному станку.

Криптовалюта просто ужасно называется. Это слово для большинства людей имеет ассоциации со шпионами и секретами. А ведь валюта должна поддерживаться государством, банками и казначейством. Лучше было бы назвать новое явление токен или жетон.

Если людям нужны жетоны, а их мало, то их стоимость возрастает. Если люди думают, что токены будут расти в цене, они могут купить их в ожидании этого. А то, что люди делают, чтобы получить жетоны, может варьироваться от простой покупки за бумажные деньги (!) до выполнения различных задач.

А если токены есть у множества людей, они, скорее всего, будут делать что-то, что приведет к повышению стоимости токенов. Таким образом рождается экосистема.

Что такое блокчейн? Это база данных.

В отличие от большинства баз данных, она не контролируется одним лицом, ее нелегко переписать. Это такая бухгалтерская книга, которая постоянно доступна для проверки — общедоступная база данных. Ее можно использовать для записи транзакций различного типа.

Базы данных повсюду (Facebook, например, по большому счету тоже база). Поскольку интернет так хорошо вознаграждает людей, входящих в сети, эти организации продолжают набирать силу. Компания Google начала с создания базы данных открытого интернета, но последние двадцать лет неустанно делает интернет менее открытым, чтобы усилить мощь своих баз данных и привлечь внимание, которое можно контролировать.

И это первая причина того, что блокчейн важен — есть шанс, что он может привести к созданию более открытых, устойчивых, ориентированных на рынок сетей и баз данных.

Вторая причина может способствовать положительным изменениям. Существование токенов и децентрализация означают, что можно создать устойчивые сообщества с открытым исходным кодом, чьи первые участники и сторонники со временем извлекут значительные выгоды.

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Представьте проект блокчейна/токена, в котором участники зарабатывали бы токены по мере его создания и поддержки.

Со временем стоимость децентрализованного проекта вырастет. По мере того как экосистема и рынок приносят все больше и больше пользы растущему числу людей, пользователям нужно будет покупать токены, чтобы оставаться участниками рынка. А держатели токенов получат либо дивиденды, либо смогут продать токены, если захотят.

Ранние спекулянты привлекли бы больше внимания, а люди, у которых навыков больше, чем капитала, могли бы инвестировать на ранней стадии и часто.

Когда проект достигнет стабильного состояния, заинтересованные стороны переключатся с новаторов и спекулянтов на людей, которые относятся к своему ежедневному вкладу как к работе без руководителя. Новаторы могли бы создавать пристройки к этой сети, создавая все больше и больше вариантов на основе одной и той же исходной базы данных.

Распределенная природа блокчейна в сочетании с этим новым способом раннего финансирования означает, что сетевой эффект вполне может выдвинуть на передний план новые мощные базы данных, создавая для нас иные способы взаимодействия.

Вряд ли все это будет идеально. Есть проблема в функционировании самого блокчейна. Если он будет действовать по оригинальному методу — доказательству выполненной работы — это, скорее всего, приведет к углеродной катастрофе, которая будет только усугубляться по мере его успеха. К счастью, на горизонте появляются новые подходы (с такими громкими названиями, как «доказательство доли» и «сегментирование»), которые могут решить эти проблемы.

Причина, по которой блокчейн важен, заключается в том, что это агент изменений. Появление агента изменений — таких, как транзистор и, да, печатный станок — часто приводит к сдвигам, которых мы чаще всего не ожидали.

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