«Подальше от силовиков, если не занимаетесь силовым бизнесом». Как не попасть в СИЗО

«Правила как не сесть». Глава DNS Дмитрий Алексеев на основании уголовного дела против Александра Щербатюка разработал инструкцию для россиян.

22 июля во Владивостоке состоится первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александра Щербатюка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Александр Щербатюк во время командировки в Китай договорился с представителями научной среды КНР о разработке и продаже им глубоководного аппарата. Зная, что институт не имеет достаточных мощностей для разработки и постройки этого устройства, фигурант привлек к его строительству подконтрольную институту организацию, в том числе для этих целей устроил в нее научных сотрудников института, зарплату которых по совместительству присваивал. По версии следствия, из-за незаконных действий Щербатюка институт не получил 7,5 млн руб. дохода от заключенного контракта.

Александр Щербатюк был арестован в ноябре 2020 г., несколько месяцев провел под арестом, в мае 2021 г. его выпустили из СИЗО. Арест ученого вызвал общественный резонанс, в декабре прошлого года, когда суд рассматривал вопрос о мере пресечения, у здания собралась группа активистов, требовавшая освободить ученого. В интернете появилась петиция с требованием отменить меру пресечения в виде ареста. Ее авторы называли «абсурдом» арест на время следствия «выдающегося ученого», который «не представляет никакой опасности для общества».

Глава DNS Дмитрий Алексеев на основании этого громкого дела дает советы всем россиянам, особенно — бизнесменам.

Три правила как не сесть, на примере дела Щербатюка.

Важные оговорки:

В современной России, где институализировано силовое управление, никто не может чувствовать себя в безопасности. Вероятность оказаться под уголовным преследованием есть у каждого. Мы говорим только о методах снижения этой вероятности.

Помните, любая инициатива наказуема. Если вы что-то делаете, значит, вас можно привлечь, и нужно заранее думать об ответных действиях.

1. Попадайте в тренды. Нужно чутко следить за тем, какие госпрограммы сейчас в моде и какие администраторы в тренде. Это опять же не дает 100% гарантий, бывают случаи, что за одно и то же можно и наградить, и посадить, но добавляет возможностей. Если вы действуете сами по себе, то и отбиваться будете сами. А если в рамках программы, а еще лучше в рамках поручения президента, то у вас будет к чему апеллировать. В случае Щербатюка нужно было делать Подводного Робота в рамках программы НТИ МариНет. Войти в рабочую группу, вполне можно было бы стать флагманским проектом по созданию отраслевых стандартов. В таком случае силовикам было бы менее комфортно подводить тему под статью. Ибо это было бы уже не частным, а государственным делом.

2. Не запускайте проблемы. Важно помнить о том, что государственная машина очень инертна, ее сложно остановить, но сложно и запустить. Чем раньше начнете решать проблему, тем больше шансов что-то сделать. Попав в силовые жернова, нужно пытаться изменить баланс возможных плюсов и минусов для органов в свою сторону. Суть работы любого бюрократического органа в выполнении довольно формальных показателей. Для органов это возбужденные дела и количественные показатели, такие как штрафы и доначисления. Ну и, естественно, никто не любит лишней и грязной работы. Поэтому нужно сразу показать максимальную «вонючесть» и токсичность именно вашего дела. Однако нельзя допустить скатывания к личным зарубам. Уважайте сотрудников, у них такая работа. В деле Щербатюка необходимо было начинать бить во все колокола прямо в момент задержания робота на границе. Уже тогда апеллировать к тому, что это не дает развиваться науке, выходить на перспективные технологические рынки и загружать работой отраслевые институты. Важно сразу выстраивать грамотную юридическую защиту. В момент, когда оказываешься в СИЗО, остановить и развернуть дело почти невозможно.

3. Не надейтесь на «крыши». Удивительно, но в народе есть устойчивое суждение, о важности «крыши». Сейчас, конечно же, речь про силовых покровителей. Но на практике «крыши» работают как российские страховые компании. В мелких случаях результат может и быть, а вот в серьезных — будет только хуже. Дело Щербатюка как раз такой пример. Казалось бы, как еще можно плотнее работать с органами? Помимо того, что у института есть официальный куратор и с ним согласовывается каждый писк, так еще и директором МИПа был приглашен бывший высокопоставленный офицер контрразведки, а другой принят на должность заместителя директора по международной работе. Такой расклад создает иллюзию что «какие уж могут быть проблемы?», притупляет бдительность и аккуратность, но в нужный момент офицеры знают, на какой они стороне. Более того, это как бы создает уверенность у органов, что дело не чистое, раз к ним такой интерес. Держитесь подальше от силовиков, если вы не занимаетесь силовым бизнесом.

Знаете еще правила?

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