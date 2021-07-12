Акционеры инвестируют в развитие банка УБРиР 3,2 млрд руб.

Собственный капитал ПАО КБ «УБРиР» достиг 20,6 млрд рублей — это позволяет банку с большим запасом выполнять требования и нормативы ЦБ РФ. Дополнительные инвестиции акционеров значительно усилят конкурентоспособность УБРиР: банк сможет нарастить работающие активы и расширить клиентскую базу.

По состоянию на 30 апреля 2021 года, активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд руб., пассивы — 338 млрд руб. по МСФО.

Справка

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны