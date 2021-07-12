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Экс-замглавы Сахалинской области Дмитрия Федечкина арестовали по делу о растрате

Дмитрий Федечкин
Дмитрий Федечкин. Иллюстрация: Личная страница на Facebook

Бывший уральский пиарщик арестован по делу о растрате в правительственном сахалинском СМИ. После того как там провели выемки, Федечкин подал в отставку с поста замглавы региона.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Суд арестовал на два месяца бывшего замгубернатора Сахалинской области, выходца из правительственных и деловых структур Урала Дмитрия Федечкина, сообщает портал «Сах.ком». Арестован также бывший директор РПК «Сила цвета» Дмитрий Платонов, топ-менеджер ИД «Губернские ведомости» Владимир Чудаев находится под подпиской о невыезде. Все трое проходят по уголовному делу о растрате в правительственном издательском доме, оно было возбуждено 9 июля. Накануне стало известно о втором деле в отношении Чудаева и Федечкина.

 До этого более месяца назад следственные органы провели выемку документов в издательском доме «Губернские ведомости». До назначения на пост вице-губернатора Сахалинской области Федечкин был директором этого правительственного СМИ. После выемок, 2 июня, Федечкин подал в отставку с поста замглавы региона.

До переезда на Сахалина Федечкин работал пресс-секретарем бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правительственных органах и бизнес-структурах Свердловской области: в 2019-2020 гг. он возглавлял департамент по связям с общественностью РМК. В 2012 г. он был руководителем департамента по печати и массовым коммуникациям администрации губернатора Свердловской области.

Автор: Андрей Пермяков
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