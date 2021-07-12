«Кондитер, организатор мастер-классов, амбассадор». Как в 17 лет зарабатывать по 100 тыс.

«Я хотел обучаться у известных в кондитерском мире шефов. Откуда у подростка такие деньги?! Мастер-класс стоит 25-30 тыс. руб. Но я придумал, как получить знания и заодно заработать на этом».

Валерию Гагарину 17 лет — совершеннолетним он станет только в следующем году, в январе. Но юный возраст не мешает ему развивать собственный бизнес. С 13 лет Валерий занимается кондитерским искусством. В 2018 г. он стал чемпионом Свердловской области на конкурсе WorldSkills, затем вошел в топ-8 кондитеров России среди почти 300 конкурсантов до 16 лет, и после этого целый месяц стажировался в екатеринбургском ресторане Monk при отеле DoubleTree by Hilton. В 2019-м Валерий участвовал в телешоу Рената Агзамова «Кондитер». А сегодня он предприниматель, который привозит в Екатеринбург известных шеф-кондитеров с мастер-классами. Как это удалось подростку, Валерий рассказал DK.RU.

Первый торт на заказ разбил сердце

— Я всегда хотел работать в этой среде — кулинарной, кондитерской. Готовить начал еще лет в пять — это были яичницы, салаты. А в 12 лет сделал первый торт и обтянул его самодельной мастикой из маршмеллоу. Всем понравилось. Родители подарили миксер, блендер — и я переключился на кондитерку.

Вначале, конечно, мои торты ели родственники и друзья. Но вскоре пришел первый заказ. Помню его очень хорошо, потому что он совсем не получился.

Дело было так. Как-то я решил приготовить сразу несколько тортов. Рецепты взял с Youtube, готовил несколько пару дней до двух часов ночи. В итоге получился демонстрационный стол, как после мастер-класса. Наверное, килограммов пять тортов. Понятно, что самим не съесть, тем более родители у меня сладкое не очень жалуют, поэтому забрали мои торты к себе на работу — угостить коллег: папа у меня бизнесмен, мама работает в банке. Коллеги распробовали, и через некоторое время один из них заказал мне торт — на 14 февраля. Я взял предоплату рублей 500 — на продукты, и… благополучно забыл о торте. Вспомнил, что его надо делать, только накануне вечером. Торт нужен был муссовый, это долгая технология с несколькими слоями, каждый из которых надо хорошо замораживать. Я, конечно, торт собрал, поставил в морозилку. С утра первым делом пошел проверять, что получилось — вроде все застыло. Я оставил форму на столе и пошел умываться — надо было собираться в школу. Когда вернулся, мусс уже успел слегка подтаять, торт еле достался из формы. Я кое-как его залил глазурью, она сползла… Но я поставил торт в контейнер и отдал. Конечно, больше никаких денег за него не просил.

Расстроился тогда ужасно. У человека праздник, 14 февраля, а я ему все испортил: выдал разбитое сердце. Сказал себе: все, больше никогда никаких тортов! Но прошло минут 15 — и я уже начал делать новый торт. А заказчик, кстати, никаких претензий не предъявлял — сказал, что торт был вкусным, и всем всё понравилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАЛЕРИЙ ГАГАРИН | КОНДИТЕР (@valeron_cake)

В 14 лет меня позвали на конкурс WorldSkills. Произошло это, можно сказать, случайно. Когда был в одном из кондитерских магазинов на бесплатном мастер-классе, познакомился с организатором. Мы пообщались, добавились друг к другу в друзья во «ВКонтакте». Однажды мне прилетает сообщение: «Валера, нам нужен мальчик до 16 лет, который знает толк в кондитерке. Приходи». Я пришел.

Сейчас понимаю, что я был абсолютно нулевой — хотя в то время думал, что просто настоящий профи. Да, я что-то умел, мог, скажем, сам завелюрить торт. В итоге тогда я занял первое место по Свердловской области, а позже вошел в топ-8 самых молодых кондитеров России.

Хотел учиться — стал привозить шефов

Скажу по секрету, что до сих пор я ни одного кондитерского курса так и не прошел: сначала учился по Youtube, многие рецепты брал из блога Энди Шефа (Андрей Рудьков, кондитер и популяризатор кондитерского ремесла — прим. ред.), скупал разные вебинары.

К 15 годам я задумался о том, что хотел бы пройти обучение у известных шефов. Но откуда у подростка такие деньги?! Мастер-классы тех, к кому я действительно хотел попасть, стоят от 25-30 тыс. руб.

Я написал Екатерине Жебрак — она была и остается одним из моих самых любимых шефов, предложил организовать в Екатеринбурге ее мастер-класс. Она меня знала заочно: я был на всех прямых эфирах, которые Катя вела в Instagram. Конечно, она ответила отказом: как бы смешно ни звучало, я был еще слишком молод. В 15 лет нет никакой возможно официально заниматься такой деятельностью. Но как только мне исполнилось 16, я организовал свой первый курс. В качества шефа был я сам — проводил мастер-класс по конфетам. Вот в этом деле я точно был и остаюсь профи: когда-то купил прекрасную книгу по теории ганашей, прошел несколько онлайн-курсов. Мой мастер-класс стоил 3000 рублей. Сам нашел студию. Ну как нашел… Позвонил в «Арома Люкс» и сказал: «Ребята, я хочу арендовать у вас студию». Группу я собрал полную — 12 человек. Всем понравилось, результат был. Но быстро понял, что проводить мастер-классы только по конфетам — такое себе занятие. Хочется показывать кондитерку со всех сторон, а я далеко не во всем профи. Так я начал привозить других шефов.

Первой оказалась та самая Екатерина Жебрак: я набрался храбрости после ее отказа и снова написал. На этот раз она согласилась, и в декабре 2019-го я впервые привез в город шефа. После этого стал писать всем кондитерам, по которым фанател. Привез Настю и Алексея SoulDesert — конфетников из Санкт-Петербурга, а дальше — пошло-поехало: Елена Гнут, Людмила Букина, Саба Джанджгава — в российском кондитерском мире это очень известные имена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАЛЕРИЙ ГАГАРИН | КОНДИТЕР (@valeron_cake)

На сегодня я организовал уже около двух десятков мастер-классов — это при том, что в прошлом году была пандемия, и часть курсов зависла на полгода — из-за ограничений даты переносились и переносились. Привожу именитых кондитеров со всей России. И не только. В марте был мастер-класс Антона Damaster_cake — он из Беларуси.

С ним, кстати, был один из самых больших моих проколов — буквально за день до начала курса пришлось его отменить. Это случилось не по моей вине: в Беларуси тогда проходили митинги, Антон и его напарник Денис участвовали в этом, их не выпустили из страны.

Впрочем, особо много на отмене того мастер-класса я не потерял: закупленные продукты либо использовал сам, либо продал, аренду и бронь гостиницы отменил. Тем, кто записался на курс, объяснил причину — все отнеслись к ситуации с пониманием.

Бренд для своей кондитерской школы уже готов

Как правило, все курсы проходят успешно: набирается полная группа, соответственно, я получаю свой гонорар. Но были и факапы. В этом году, например, поставил мастер-класс на 14 февраля. Не учел, что это праздник, День святого Валентина, и кондитеры заняты под завязку. На курс пришли семь человек вместо десяти. Я отработал в минус — зато не потерял имени как организатор. И попутно усвоил урок: выбирать правильные даты, когда у кондитеров нет повышенной занятости.

Не буду раскрывать своих доходов, но могу сказать, что в принципе с организации мастер-класса известного шефа, можно заработать до 100 тыс. руб. — главное, все правильно просчитать. Это касается не только расходов, но и каких-то пересечений по другим мастер-классам. Причем учитывать надо не только, и не столько Екатеринбург: конкурировать приходится с организаторами из других городов. Потому что на именитого шефа могут приехать кондитеры из соседних Тюмени, Челябинска. Как-то я организовывал мастер-класс Елены Гнут, так из 12 человек только одна девушка была из Екатеринбурга — остальные съехались со всей России.

Сейчас я выстраиваю свое расписание по принципу, что мне интересно. То есть привожу тех шефов, у которых сам бы хотел учиться. Даже если я понимаю, что наберу группу, смогу заработать, но мастер меня не вдохновляет, это не мое, не стану заниматься организацией.

Кроме организации курсов, у меня есть еще один источник дохода: я амбассадор известных брендов кухонной техники — Kenwood и Вamix. Сотрудничество с Kenwood началось, можно сказать, с моей подачи. Я выкладывал сториз в Instagram c каким-то своим тортом или эклерами, написал, что работаю на технике Kenwood, отметил их. Завязалось общение, и я намекнул, что не против представлять их новинки. Это было уже после того, как я начал заниматься организацией кондитерских мастер-классов с известными шефами. Думаю, это сыграло решающую роль — я стал амбассадором. А Bamix сам вышел на меня с предложением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВАЛЕРИЙ ГАГАРИН | КОНДИТЕР (@valeron_cake)

К слову, амбассадорство дает мне сегодня 50% дохода. Примерно 30% приносит организация курсов привозных шефов, оставшиеся 20% — это доход с собственных мастер-классов.

Да, свои курсы у меня тоже есть — в онлайне. Но мне пока это не настолько интересно, хотя преподавать я люблю. Наверное, тут дело в возрасте тоже. Все-таки мне пока даже 18 нет — у кого-то такой возраст вызывает скепсис. В перспективе, думаю, я к этому приду. Но вообще я не люблю загадывать на будущее. Хотя какое-то видение перспективы у меня есть. Хотел бы создать собственную кондитерскую школу под брендом «Валерон». Правда, вряд ли это будет в Екатеринбурге.

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