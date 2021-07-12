Италия обыграла Англию и стала чемпионом Европы впервые с 1968 г.

В финале чемпионата Европы по футболу сборная Италии оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти. Итальянцы выиграли Евро второй раз в истории, а англичанам титул пока не покорился ни разу.

Сборная Италии победила сборную Англии и стала чемпионом Европы по футболу 2020 г.: 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли» итальянцы обыграли англичан по пенальти со счетом 3:2 (основное время закончилось со счетом 1:1).

Счет в матче на третьей минуте открыл защитник сборной Англии Люк Шоу, на 67- й минуте защитник Италии Леонардо Бонуччи сравнял счет. В два дополнительных тайма по 15 минут забить не смогла ни одна команда, поэтому победителя определили в серии пенальти. У англичан забили Гарри Кейн и Гарри Магуайр, Маркус Решфорд попал в штангу, а удары Джейдона Санчо и Букайо Сака взял голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма.

«Психология у нас очень слабая». Почему Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

У итальянцев пробили Доменико Берарди, Бонуччи и Федерико Бернардески, а удары Андреа Белотти и Жоржиньо отбил вратарь англичан Джордан Пикфорд.

Сборная Италии победила на чемпионе Европы второй раз — первая победа была в 1968 году. В 2000 и 2012 гг. итальянцы были серебряными призерами. Англичане впервые попали в финал. Пройти в финал ей помог в том числе спорный пенальти в полуфинале во время матча с Данией.