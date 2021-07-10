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В Свердловской области появилась новая фабрика тканей

В Свердловской области появилась новая фабрика тканей
Иллюстрация: DK.RU

Новое предприятие обеспечит 41 рабочее место и сможет производить до пяти тыс. изделий в сутки. Совокупный объем инвестиций фабрики составляет 42 млн руб.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Новая высокотехнологичная производственная фабрика принтования тканей «Печка» запущена в Екатеринбурге. Предприятие специализируется на технологиях нанесения принтов на разные виды ткани.

Проект реализован совместными усилиями Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области и компанией «Чадолини», входящей в Группу Компаний «Строчка» — одну из крупнейших частных диверсифицированных производственных предприятий легкой промышленности в регионе. Соглашение подписано в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром».

Для нас поддержка промышленных предприятий с локализацией производства в Свердловской области является приоритетом, а содействие развитию высокотехнологичных производств, которые создают большую добавленную стоимость и квалифицированные рабочие места еще и в такой непростой для экономики страны период вызывает гордость и уважение за наших смелых предпринимателей. В рамках Соглашения мы будем оказывать всестороннюю поддержку в реализации и развитии проекта, чтобы помочь оперативно вывести его на максимальные производственные мощности, — рассказал генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

Совокупный объем инвестиций в создание фабрики составляет 42 млн руб. Новое производство позволить открыть дополнительно 41 рабочее место. Текущая производственная мощность фабрики составляют до пяти тыс. изделий в сутки по таким технологиям как: сублимация, трансферная и цифровая печать в рулонах, шелкография, компьютерная вышивка, а также лазерная резка.

Запуск фабрики «Печка» является для нас логичным шагом в развитии производства и бизнеса в целом. Сегодня в регионе высокая потребность именно в «умной» и деликатной отделке самых разных видов и свойств тканей. Принтование тканей в нашей отрасли вообще считается одним из самых непростых переделов производственной цепочки, требующий больших инвестиций и высококвалифицированных специалистов. Мы готовы это производство наращивать кратно, но для этого сначала предстоит решить кадровый вопрос, над которым мы думаем совместно с коллегами в рамках нашего комитета по развитию предприятий легпрома Уральской ТПП, — пояснила главный исполнительный директор группы компаний «Строчка» Юлия Лопаницына.

По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, легкая промышленность в регионе стремительно развивается и, благодаря деятельности молодых предпринимателей, ее ждут большие перспективы.

Новый проект позволит улучшить не только дизайн и эстетику, но и качество выпускаемой продукции. Из таких маленьких проектов появляется большая перспектива развития легкой промышленности. Уверен, что это один из многих замыслов в отрасли легкой промышленности, который реализуется в полном объеме и так или иначе улучшит качество жизни населения Свердловской области», — подчеркнул г-н Пересторонин.

Ранее DK.RU рассказал, как молодой предприниматель Эдуард Казарян, основатель брендов одежды HARD Clothes, Supersocks и Zemlyawear, продал свой бизнес. Новым владельцем всех трех брендов стала Анна Паначева, президент ГК «ЛайнерТек».

По словам нового собственника группы компаний, предложение поступило от самого Эдуарда Казаряна и стало для нее большой неожиданностью, сделка прошла на полном доверии, «сопровождалась радостью и приятным волнением».

Предложение, которое мне поступило, было совершенно неожиданным. Я была шокирована: Эдуард предложил мне купить весь его бизнес. На протяжении нескольких дней я занималась тем, что не должен делать человек в моей ситуации, — я старалась отговорить продавца от этой затеи. Но он был непреклонен и мне пришлось сдаться. Дата сделки была назначена на 15 июня, и это был новый опыт для нас обоих. На протяжении всего июня мы работали над передачей бизнеса — и теперь я могу назвать себя владелицей целых двух групп компаний, рассказала на своей странице в Facebook Анна Паначева.

 

Автор: Владимир Грибанов
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