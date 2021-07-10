Жители Свердловской области накопили 270 млн руб. долга за газ

По сравнению с предыдущим годом задолженность по газу у физических лиц выросла на 15%, а у предприятий ЖКХ на 27%. Первенство в рейтинге должников занимает Западный управленческий округ.

Дебиторская задолженность абонентов АО «ГАЗЭКС» за потребленный газ составила в июне 2021 г. 270,4 млн руб., из них 115 млн руб. — просроченная более 2 месяцев. С января 2021 г. общая сумма задолженности выросла на 15% (37 млн руб.)

Первое место в рейтинге должников региона занимают жители Западного управленческого округа (Арамиль — долг 35,5 млн руб., Первоуральск —34,8 млн, Полевской —18 млн, Ревда —11,9 млн, Красноуфимск — 6,2 млн), проживающие там потребители газа задолжали свыше 110 млн руб., из них половину составляет просроченная задолженность.

На втором месте Южный округ с долгом по газу 71,2 млн руб., за ним идет Горнозаводской округ с долгом 66,8 млн. Самую высокую платежную дисциплину показали жители Северного округа: задолженность физических лиц за газ составила 21,3 млн руб. Самый злостный неплательщик живет в Сысерти и имеет долг 249 тыс. руб.

Не менее удручающую платежную дисциплину за газ демонстрируют предприятия жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Их дебиторская задолженность за транспортировку газа на начало второго полугодия 2021 г. составила 134 млн руб. Это на треть больше, чем годом ранее.

Мероприятия по отключению должников будут проходить весь летний период. Регулярно ведется и работа по взысканию задолженности в суде. С 1 января 2021 г. отменен мораторий на начисление пени за долги ЖКХ, введенный во время пандемии. Это значит, что тем, кто копит долги за потребленные ресурсы и не платит за газ больше двух месяцев, будут начислены пени, и платить придется больше, — сообщает пресс-служба «ГАЗЭКСа».

Ранее DK.RU рассказал, как пенсионерка Светлана Култыгина, которая в прямом эфире пожаловалась президенту России на отсутствие газификации и высокую стоимость дров, получила от властей грузовик бесплатных поленьев.

О доставке дров отчитался на своей странице в Instagram мэр Краснотурьинска Александр Устинов.