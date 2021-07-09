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Обязательная вакцинация туристов на Кубани. «Ашан» уменьшает магазины. Главное 9 июля

Обязательная вакцинация туристов на Кубани. «Ашан» уменьшает магазины. Главное 9 июля
Автор фото: Инесса Токмина. Иллюстрация: Pixabay.com

Туристам в Краснодарском крае дали три дня на вакцинацию. «Ашан» отдает часть площадей сторонним арендаторам. Уровень одобрения деятельности Навального среди россиян снизился.

#НОВОСТИ

С 1 августа туристы смогут приехать в Краснодарский край с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, но должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения, сказал губернатор Вениамин Кондратьев. Пункты вакцинации будут размещать прямо в отелях и гостиницах.

В крае продолжается курортный сезон. Уже больше недели заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Мы договорились с вице-премьером Татьяной Голиковой об изменениях — с 1 августа разрешим размещение с ПЦР-тестом, если люди сделают прививку в течение трех дней со дня заселения, — рассказал он.

Ради отдыха в Сочи готовы привиться в семь раз меньше россиян, чем ради отдыха за рубежом

«Ашан» меняет концепцию своих магазинов в России

«Ашан» решил изменить концепцию своих российских гипермаркетов: их размер уменьшиться, а часть площадей отдадут в аренду сторонним ритейлерам, пишут «Ведомости» со ссылкой на президента «Auchan Retail Россия» Филиппа Брошара. Так, в гипермаркете в ТЦ «Авиапарк» на Ходынке работает корнер французского одежного ритейлера Kiabi. В ТЦ «Капитолий» планируется открыть отдел по продаже японских блюд. 

Часть территории гипермаркетов «Ашан» планирует использовать под дарксторы, где сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров – «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».

В 2020 г. выручка ООО «Ашан» упала на 12,2%, до 223 млрд руб.; впервые за три года сеть получила чистый убыток в размере 4,8 млрд против 1,1 млрд руб. чистой прибыли годом ранее.

32% россиян одобрили признание ФБК Навального экстремистской организацией

В июне 2021 г. уровень одобрения деятельности оппозиционного политика Алексея Навального снизился до 14% по сравнению с 20% в сентябре 2020 г., показал опрос Левада-центра (принудительно признан иноагентом). Одновременно с 50% до 62% выросло число тех, кто относится к политику неодобрительно. Напомним, сейчас оппозиционер находится в заключении, его обвиняют в нарушении условий УДО.

Больше всего деятельность Навального одобряют респонденты 18-24 лет: 24% одобряют, 59% — не одобряют. Меньше всего — респонденты 55 лет и старше: 8% одобряют, 67% не одобряют. Треть россиян (32%) поддерживают решение признать организации, которые основали Алексей Навальный и его соратники, экстремистскими (речь идет о ФБК). 27% не поддерживают это решение. 38% респондентов высказались о своем безразличии. 

Автор: Андрей Пермяков
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