Федеральные деньги на окончание строительства ЕКАД поступят на год раньше

Благодаря 2,4 млрд руб., которые федерация выделит в ближайшее время, екатеринбургскую кольцевую дорогу закончат строить уже в 2022-м году. Она станет частью трассы Москва — Казань — Екатеринбург.

Федеральный транш в 2,4 млрд руб. на окончание строительства ЕКАД выделят раньше, чем планировалось. Об этом договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Благодаря федеральным деньгам Екатеринбургскую кольцевую автодорогу закончат строить в 2022 г., а не в 2023-м, как планировалось ранее. Это станет частью подготовки к прокладке новой трассы Москва — Казань — Екатеринбург.

Выполняем поручение по подготовке стыковки магистрали Москва — Казань — Екатеринбург (М-12) с опережением графика. Мы строим кольцевое движение вокруг Екатеринбурга и уже решен вопрос о переносе части финансирования с 2023 на 2021 год, и движение будет пущено уже в 2022 году. Это даст серьезный толчок к развитию как города, так и всей Свердловской области, — сказал губернатор Евгений Куйвашев во время совещания в рамках открытия Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что постепенное открытие трассы М-12 начнется в 2022 г.: «Мы часть участков М-12 уже хотим в следующем году открыть и 2023 годом закончить основной ход, а в 2024 году уже сдать полностью со всем благоустройством».

Въезд в Екатеринбург будет восьмиполостным, в будущем трассу продлят до Тюмени и Челябинска, предположительно, к осени 2024 г.

Напомним, весной этого года региональные власти искали подрядчика для строительства Южного обхода, который соединит ЕКАД с Челябинским трактом. С 81-го км ЕКАДа в районе Полевского тракта можно будет попасть в Большое Седельниково, а оттуда выехать на Челябинский тракт, в районе села Бородулино. Несколько дней назад JustMedia сообщал, что на автодороге М5 «Урал» в ближайшее время закроют съезд на ЕКАД. Уралуправтодор пояснил, что это нужно для строительства новой транспортной развязки и съездов. Перекрытия продлятся до 1 октября. Заехать на ЕКАД можно через дорогу Арамиль — Большой Исток.

Также в мае DK.RU писал о том, что скоростная трасса Екатеринбург — Казань вошла в список семи приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния и может получить 50 млрд руб. Ранее президент России Владимир Путин распорядился ускорить строительство новой автомобильной дороги из Москвы в Казань и продлить ее до Екатеринбурга, завершив все работы в 2024 г.