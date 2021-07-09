Прогноз: российская экономика в 2021 г. с избытком компенсирует ковидное падение

Восстановительный рост по итогам этого года превысит падение экономики за 2020 г., ожидает Минэкономразвития: в апреле-мае темпы восстановления были быстрее ожидаемых.

Минэкономразвития повысило прогноз роста российской экономики, по предварительным расчетам, до 3,8% по итогам 2021 г., следует из письма министерства главам регионов, пишут РБК и «Коммерсантъ». В пресс-службе Минэка подтвердили подлинность сообщения. В апреле ведомство прогнозировало, что в 2021 г. реальный ВВП в России вырастет на 2,9%.

Прогноз роста экономики пересмотрен в сторону повышения, несмотря на новые ограничения в ряде регионов, связанные с растущей заболеваемостью коронавирусом. Так, в Москве посещение ресторанов и кафе возможно только по QR-коду, его присваивают вакцинированным, тем, кто переболел коронавирусом в последние полгода или сдал отрицательный ПЦР-тест, который действует 72 часа. Фуд-корты торговых центров будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей без QR-кодов.

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Если прогноз Минэка на 2021 г. сбудется, восстановление ВВП станет максимальным экономическим ростом с 2012 г.: с 2014 по 2020 гг. среднегодовой рост составил менее 0,5%, по данным Росстата.

Старые сценарные условия формировались в марте на основе данных за январь—февраль. Сейчас [появились] данные за апрель—май, экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий. <...> Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце, — сказал представитель Минэка.

Прогноз на 2022, 2023 и 2024 гг. оставлен без изменений: 3,2%, 3% и 3% соответственно. Окончательно он будет представлен в сентябре, говорится в письме Минэкономразвития к регионам. В ведомстве решили дать регионам ориентиры по росту ВВП, чтобы они не сокращали госрасходы и не проводили излишне жесткую бюджетную политику.