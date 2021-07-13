Турция снова открыта. Открываем страну для себя заново: куда ехать, что смотреть

Одно из самых любимых россиянами направлений снова доступно для отдыха. Турция — это не только «все включено» и «пляж с зонтиками», но и уникальная природа и богатая история. Гид по стране.

Турция возобновила авиасообщение с Россией. Это популярное туристическое направление предлагает туристам и теплое море, и комфортные оборудованные пляжи, и живописную природу, и гастрономические изыски национальной кухни, и множество вариантов развлечений.

В связи с долгожданным открытием популярного туристического направления предлагаем вашему вниманию интересные заметки и ценные советы для будущего путешествия. Эксклюзивное собрание «Летней коллекции отелей» от Coral Travel позволяет оценить сочетание высокого качества услуги и отличной стоимости.

Фото: Coral Travel

Итак, поехали. Эгейское побережье

Начнем путешествие с городов вдоль Эгейского побережья с запада на юг: Измир, Кушадасы, Дидим, Бодрум, Мармарис, Фетхие и Даламан. В купальный сезон на курортах свежо и комфортно. Атмосфера располагает: густые кипарисовые и сосновые леса и удивительного цвета море.

Между Эгейским и Средиземноморским регионами расположен Даламан. Архитектура города контрастирует с окружающими пальмами и цветущей растительностью. Для любителей истории и легенд: недалеко от курорта с курортом Измир соседствуют античные руины древних поселений Пергам и Троя. К югу от Измира расположен древний Эфес.

Одна из главных достопримечательностей курорта Фетхие — сохранившиеся с античных времен высеченные в скале Ликийские гробницы.

На полуострове на месте древнего города Галикарнаса находится стильный богемный курорт Бодрум. Золотые пляжи, уютные отели, субтропические сады и богатая ночная жизнь — источники наслаждения для туристов со всего мира. В нескольких километрах от Бодрума вы можете осмотреть красивую бухту Акьярлар и популярную гавань для яхт Akyarlar Marina.

В Старом городе курорта Кушадасы много аутентичных улиц с отличными рыбными ресторанами. В двух часах езды главная достопримечательность — Памуккале, природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, знаменитый термальными источниками на террасах из белого известняка.

Фото: pixabay

«Яхтенная» столицу Турции — Мармарис, находится в уникальном месте слияния Средиземного и Эгейского морей. Это динамичный город, в основном рассчитанный на молодежный отдых. Паркуйте свой катер в гавани и отправляйтесь на вечеринку на знаменитую улицу баров.

Дидим — отличное место для отдыха вдали от городского шума. Пляжный курорт на Эгейском море особенно понравится любителям парусного спорта и дайвинга. Здесь есть несколько живописных бухт и природный парк озера Баф.

Гостеприимство по-турецки

Турки охотно приглашают к себе гостей. В турецких ресторанах чай и вода всегда подаются бесплатно в знак приветствия и уважения. Они придают этикету большое значение.

Мерхаба — приветствие по-турецки, ий’и акшалл’ар — добрый вечер. Попробуйте потренироваться, проходя мимо ресепшн или спускаясь на ужин. Хотите сделать комплимент турчанке — скажите, что у нее красивое платье, эльбисен чок гюзель! Конечно, в курортных городах жтели прекрасно владеют английским языком, а в некоторых отелях даже понимают по-русски.

Дальше вдоль моря

Продолжим путь по второму знаменитому побережью Турции, Анталийскому. Кемер, Анталья, Белек, Сиде и Аланья — популярные курорты с красивыми пляжами.

Кемер занимает центральное место Средиземноморской Ривьеры в Турции. Стоит посетить национальный парк Юруклер, богатый удивительными пещерами. В получасе езды от Кемера расположены города античных времен Олимпос и Фазелис.

Портовый город Анталья — деловой центр и веселый курорт, привлекающий путешественников для активного молодежного отдыха. Обустроенные парки, дельфинарий, аквапарк, торгово-развлекательные центры, рестораны и ночные клубы с ресторанами составляют богатую инфраструктуру города.

Фото: Coral Travel

Белек — излюбленный курорт состоятельных туристов и лучшее место для любителей гольфа. С персональным экскурсоводом посетите античные руины Перге и Памфилии в нескольких километрах от Белека. Один из самых древних на Анталийском побережье городов — Сиде, находится под защитой ЮНЕСКО. Стоит отправиться в исторический центр города: побродить по руинам и античным сооружениям, посетить музеи. Основные направления этого курорта: пляжный и экскурсионный.

Аланью выбирают любители активного отдыха. Путешественники исследуют маркированные тропы к горным рекам и водопадам, гуляют среди сосен и кедра на склонах Таврских гор, изучают пещеру Дамлаташ.

Путешествуя по Аланье, не забудьте посетить башню Кызыл Куле, расположенную в порту, позагорать на знаменитом пляже Клеопатры, а также покататься на фуникулере.

Фото: Coral Travel

Лайфхаки от Coral Travel

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О незабываемом семейном отдыхе позаботится Sun Family Club. Его концепция разработана компанией Coral Travel для комфортного отдыха всей семьей. Спортивные, развлекательные и развивающие мероприятия ежедневно в детском клубе позволяют родителям и детям отдыхать вместе, но по-разному.

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На турецких курортах каждый найдёт для себя развлечение: занимайтесь водными видами спорта или хайкингом, посещайте аквапарки или гуляйте по зеленым паркам, освойте горный велосипед или научитесь управлять яхтой.