Не мэрия, а памятник танкистам. ЦБ продолжает выбирать символ Екатеринбурга для банкноты

Экспертов заинтересовали памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, монумент «Тыл — фронту» и малахитовая ваза. Напомним, речь идет о дизайне купюры в 5000 руб.

Назван список объектов, которые могут появиться на новых российских банкнотах номиналом 1000 и 5000 руб.

Мы благодарны уважаемым экспертам за их высокую вовлеченность. В общей сложности было рассмотрено и отрейтинговано более 200 объектов разного рода, изображения которых могли бы претендовать на размещение на наших модернизируемых банкнотах. Сейчас списки уже включают по 10–15 объектов для каждой банкноты. Мы надеемся, что Совет директоров Банка России до конца этого года, может быть даже уже осенью, сможет сделать окончательный выбор объектов, которые будут положены в основу дизайна модернизируемых банкнот, — отметил заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев.

На лицевой стороне банкноты в 5000 руб., считают эксперты, может быть изображен памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, «а также разных городские ландшафты Екатеринбурга». На оборотной стороне банкноты эксперты предлагают расположить изображения Уральского горного хребта, памятника «Сказ об Урале», монумента «Тыл — фронту» и малахитовой вазы, находящейся в петербургском Эрмитаже. Также отмечается, что на банкноте выигрышно могла бы смотреться известная скульптура «Защитница России», выполненная каслинским литьем.

В списке на лицевую сторону 1000-рублевой банкноты лидируют, по мнению экспертов, Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, памятник Максиму Горькому работы скульптора Веры Мухиной. Символом Приволжского федерального округа, достойным быть изображенными на оборотной стороне банкноты, названы река Волга с идущими по ней судами различных типов, заповедник «Городище Булгар» и разные объекты Казани.

В начале июня DK.RU писал, что в Екатеринбург приедет делегация Центробанка, члены которой должны будут выбрать объект, который будет изображен на новой пятитысячной купюре.

Также о возможном дизайне новой банкноты рассуждал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он предложил разместить на банкноте изображение здания городской администрации. В числе других вариантов, предложенных Орловым, гостиница «Исеть», Дом Севастьянова, здание Уральского федерального университета. Были и другие предложения.

Напомним, с 2022 г. в России банкноты одного номинала будут иметь разный дизайн. Купюры в 10, 500, 1000 и 5000 руб. будут иметь хождение в двух вариантах дизайна. К Красноярску, Архангельску, Ярославлю и Хабаровску добавятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.