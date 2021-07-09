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Банковские мошенники стали обещать бонусы за вакцинацию. Как не стать их жертвой

Банковские мошенники стали обещать бонусы за вакцинацию. Как не стать их жертвой
Автор фото: torstensimon. Иллюстрация: Pixabay.com

Объявления в соцсетях о выплате бонусов тем, кто поставит прививку от коронавируса, могут стать приманкой. Тот, кто на нее поведется, рискует потерять все деньги на банковской карте.

#МОШЕННИКИ#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В соцсетях стали появляться сообщения о выплате бонусов банковским клиентам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, пишет РБК со ссылкой на ВТБ, Газпромбанк и «Лабораторию Касперского». Когда клиент банка переходит по ссылке в объявлении, его просят ввести данные банковской карты, ФИО и номер телефона — в результате мошенники получают доступ к денежным средствам человека. 

На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления, — сказал изданию начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.

По подсчетам «Лаборатории Касперского», в июне 2021 г. было обнаружено и заблокировано на 14% больше поддельных сайтов, связанных с Covid-19, чем в мае.

Социальная инженерия остается главным способом кражи средств у банковских клиентов. Если всего за 2020 г. злоумышленники похитили примерно 9,7 млрд руб. путем незаконных денежных переводов, то более 60% всех переводов пришлось на долю социальной инженерии. 

На карту пришли неизвестные деньги. Мошенники или просто ошибка? Алгоритм действий

В случае с мошенничествами по теме бонусов за вакцинацию от коронавируса ситуация усугубляется тем, что в более чем 20 регионах России ввели обязательные прививки для работников сферы услуг, общепита, торговли, транспорта и ряда других. Чтобы поднять популярность вакцинации среди привившихся разыгрывают автомобили, квартиры и другие ценные призы. 

Как не стать жертвой мошенников

Банки подчеркивают, что они никогда не запрашивают коды из СМС. При звонке из «службы безопасности банка» или «правоохранительных органов» нельзя называть логин и пароль для входа в онлайн-приложение, нельзя также устанавливать никакое программное обеспечение по просьбе звонящего. Нужно также быть внимательным при переходе по ссылкам, не вводить данные карт на сомнительных ресурсах и не открывать подозрительные e-mail.

Автор: Андрей Пермяков
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