Отставка Черчесова, чартеры в Египет, Олимпийские игры без зрителей. Главное 8 июля

Главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова отправили в отставку. Путин разрешил выполнение чартерных рейсов в Египет. Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей.

Российский футбольный союз отправил в отставку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, это совместное решение с Черчесовым, говорится в заявлении РФС. Союз начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции.

Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года, — заявил Александр Дюков, президент РФС.

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 г., под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений). Причиной отставки стало неудовлетворительное выступление российской сборной на Чемпионате Европы по футболу: она заняла четвертое место в группе и не прошла далее группового этапа. Сам Черчесов на недавней пресс-конференции говорил, что не собирается в отставку.

Черчесова уволили без фото и благодарностей. Его зарплата на посту составляла 2,5 млн евро в год. Как пишет Baza, Черчесов отказался от неустойки за увольнение — его контракт действовал до 30 декабря 2022 г. Его главным достижением на посту стал выход России в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Путин отменил указ о запрете чартерных рейсов в Египет

Президент Владимир Путин подписал документ, согласно которому указ о запрете полетов из России в Египет, кроме рейсов в Каир, признан «утратившим силу». Рейсы в Египет были запрещены после теракта 31 октября 2015 г., когда на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха, взорвалась бомба, погибли 224 человека.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом после отмены запрета на полеты примет решение о количестве рейсов в Египет, пишет «Интерфакс».

В Anex Tour заявили РБК, что возобновление прямых рейсов на египетские курорты стало из самых ожидаемых новостей последних месяцев:

Спрос на курорты Египта даже с продолжительным трансфером из Каира был высоким, исходя из этого мы рассчитываем на его увеличение сразу после открытия продаж туров с прямыми рейсами в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Программы в Каир будут корректироваться на прямые рейсы на курорты в ближайшее время. На расчет цен и открытие продаж потребуется не более недели.

Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей

Власти Японии решили не допускать зрителей на соревнования на объектах в Токио на летних Олимпийских играх из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом COVID-19, пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио, — сказал японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава по итогам совещания с официальными лицами.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа. Они должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.