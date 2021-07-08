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Совладельцы сети Familia вложились в уральский одежный бренд

Совладельцы сети Familia вложились в уральский одежный бренд
Иллюстрация: официальный сайт бренда

Инвестиционная компания Baring Vostok, владеющая долей в сети Familia, станет одним из собственников бренда женской одежды 12 Storeez. Долю в 12% инвесторам продает одна из основательниц бренда.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

Марина Голомаздина, одна из основательниц екатеринбургского одежного бренда 12 Storeez, продает долю в компании инвесторам, пишет «Ъ». Эту информацию подтвердили как в Baring Vostok, так и в 12 Storeez.

Это важный шаг, направленный на институционализацию бизнеса, — такой комментарий дал изданию Иван Хозлов, которому также принадлежит часть одежного бренда.

Отметим, Марина Голомаздина не вышла из числа собственников компании: по данным ЕГРЮЛ, ей принадлежит 30,83% ООО «12 историй», тогда как Baring Vostok выкупила только 12%. Оставшимися долями владеют Иван и Ирина Хохловы.

Подробностей сделки стороны раскрывать не стали. Эксперты считают, что привлеченные средства можно направить на расширение ассортимента и выхода на европейские рынки.

12 Storeez — успешный одежный бренд, который работает на рынке с 2014 года. Компания появилась в Екатеринбурге как аккаунт в Instagram с подачи Ивана Хохлова, его будущей жены Ирины Голомаздиной и ее сестры Марины Голомаздиной. Сейчас у бренда, по собственным данным, 35 магазинов — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске, Казани, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Алматы и др.

В апреле 2020-го Иван Хохлов сообщил, что после введения локдауна компания потеряла 75% продаж. Он снизил себе зарплату до 1 рубля до момента, как будет пройден «самый тяжелый период», рассказывал DK.RU. К концу года бренд 12 storeez добился отличных показателей: по данным «Ъ», за год выручка выросла на 35,9%, до 3 млрд руб., чистая прибыль — на 69,1%, до 554,1 млн руб. Сейчас 12 Storeez активно развивается на ведущих мировых fashion-площадках. Так, в этом году марка стала первым российским брендом, который начал сотрудничество с платформой Farfetch.

Добавим, что в 2018 г. Марина и Ирина Голомаздины стали победительницами премии издания «Деловой квартал» «Человек года» в спецноминации — «Герой города».

Автор: Инна Вейн
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