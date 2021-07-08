На Урале отменили популярное среди верующих мероприятие. Заболеваемость COVID растет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение крестного хода в Царские дни. Традиционно шествие собирает несколько тысяч человек.

В связи с очередной волной заболеваемости COVID-19 власти не будут согласовывать проведение традиционного Царского крестного хода. Об этом Евгений Куйвашев сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

В этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно. К сожалению, нам придется подождать до следующего года. Врачи рассчитывают, что к тому моменту пандемия закончится, и мы сможем провести крестный ход еще масштабнее, чем раньше, — написал губернатор.

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Крестный ход пополнил список отменённых или перенесенных мероприятий. Как рассказывал DK.RU, ранее власти отменили проведение общегородского выпускного, Уральской ночи музыки, нескольких спортивных мероприятий, а также закрыли фан-зону.

Заболеваемость в регионе растет уже несколько недель подряд. По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области было выявлено 348 случаев инфицирования. После лечения за эти же сутки из больниц вышли 327 пациентов. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 96 485 случаев заболевания, напоминает Justmedia, 89 866 пациентов выписались, 3 963 умерли.

Последний скачок заболеваемости сопровождается большим количеством тяжелых случаев. По данным оперштаба, на сегодня такой вариант протекания болезни наблюдается у 611 пациентов, 360 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 270 — на аппаратах ИВЛ.

В регионе снова увеличивают число коек для больных с COVID, в том числе частные клиники. Так, об открытии отделения для пациентов с коронавирусом сообщил Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина (УКЛРЦ). Нижнетагильский госпиталь с 5 июля принимает ковид-больных в круглосуточном режиме. Пока для этих нужд оборудовали 26 койкомест, при необходимости здесь готовы выделить дополнительные места. Как отмечает пресс-служба госпиталя, переоборудование части медцентра для приема больных с COVID-19 провели без привлечения бюджетных средств. Деньги выделило общество «Дивизион «Урал» (в него входят «Евраз НТМК» и «Евраз Качканарский ГОК»), еще часть госпиталь взял из своего бюджета.

В период временного перепрофилирования коечного фонда Центр не рассчитывает на возмещение затрат, понесенных [в связи с] организацией и функционированием круглосуточного стационара для лечения больных с Covid-19, за счет бюджетных средств, — говорится в официальном сообщении.

Между тем в регионе в течение нескольких дней отмечался дефицит вакцины. Власти связывают это с ростом добровольной вакцинации. Сегодня, по сообщению оперштаба, область получила очередную партию препарата: в регион поступило 57,9 тысячи доз «Спутник V».

Это крупная партия, которая позволит прививать людей в том числе в мобильных пунктах на базе ТРЦ, — прокомментировал заместитель председателя оперштаба Павел Креков.

Эксперты считают, что существенного снижения заболеваемости можно достичь, когда сформируется коллективный иммунитет. Для этого вакцинироваться должно около 60% населения. Медики рекомендуют поставить прививку даже тем, кто переболел COVID. Правда, с момента выписки должно пройти не менее полугода.

Кроме того, в Свердловской области стартует диспансеризация для перенесших заболевание. Ее проведут в два этапа. На первом пациентам предстоят такие исследования:

общий и биохимический анализ крови;

измерение насыщения крови кислородом;

тест с шестиминутной ходьбой;

спирометрию;

рентген грудной клетки;

прием терапевта;

анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все обследования можно будет пройти за один день. По результатам первого этапа врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап, — говорится в официальносм сообщение регионального правительства.

На втором этапе пациентам предложат пройти эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

Если по результатам обследования у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, ему проведут лечение и назначат медицинскую реабилитацию.

Записаться на диспансеризацию может любой человек старше 18 лет, обратившись в поликлинику по месту жительства, даже если в отношении него отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией. Однако в первую очередь на обследовании ждут тех, кто перенес COVID-19 в средней или тяжелой форме.