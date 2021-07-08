По ночам и в выходные. Как онлайн-платформы заставляют фрилансеров работать всегда

Развитие фриланс-занятости идет все более активными темпами, но условия для нее пока не самые лучшие. Выбравшие свободу сильно перерабатывают, и виноваты в этом, в том числе, часовые пояса.

Российские фрилансеры, работающие через онлайн-платформы, трудятся по ночам и в выходные. Об этом говорится в исследовании Дениса Стребкова, Андрея Шевчука и Алексея Тюлюпо из Лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ.

Авторы подчеркивают, что на сегодня от 20% до 30% трудоспособного населения развитых стран составляют фрилансеры. К 2050 году, по прогнозам Financial Times, их число может вырасти до 83%. Абсолютное большинство выбравших свободный заработок для поиска заказов используют цифровые платформы. Но в реальности существует так называемый «парадокс автономии» или «миф о гибкости». Чтобы получить работу в условиях высокой конкуренции, фрилансеры адаптируют собственный распорядок к потребностям клиентов, поэтому вынуждены долго трудиться не только в дневные, но и в нестандартные часы, подчиняясь неписаным законам онлайн-платформ.

Для анализа ситуации ученые использовали данные крупнейшей русскоязычной онлайн-биржи удаленной работы FL.ru — 241,6 тыс. сообщений, размещенных 29,8 тыс. уникальными пользователями в 4082 конкурсах. Результаты исследования были опубликованы в журнале New Technology, Work and Employment.

В чем дело?

Большая часть занятости фрилансеров в нестандартные рабочие часы приходится на неоплачиваемый труд — поиск вакансий и общение с клиентами. Реагировать на запросы нужно мгновенно, многим важно в прямом смысле слова не проспать заработок. Речь о тех, кто находится с «работодателем» в разных часовых поясах. Например, шансы жителя Дальнего Востока проиграть конкурентам из Центральной России достаточно высоки.

Не «местные» для заказчика фрилансеры оказываются в особенно неблагоприятном положении. Такое сотрудничество требует от них корректировать расписание и сдвигать работу на нестандартное время. При этом значение имеют и направление, и количество пересеченных часовых поясов: живущим на востоке от центра деловой активности приходится работать вечером и ночью, а на западе — рано утром.

Ситуация характерна и для мирового онлайн-рынка. Большинство заказчиков на нем из США, Канады и Западной Европы, а большинство работников — из Восточной Европы и Азии. Колл-центры Индии функционируют ночью, чтобы обслуживать потребителей Глобального Севера — из развитых стран, «отстающих» на 12 часов.

Проведенное исследование подтвердило, что переход фрилансеров на нестандартные графики зависит от активности клиентов. Чем больше сообщений организаторы конкурса/вакансии публиковали в выходные дни, вечером или ночью по местному времени фрилансера, тем больше он работал именно в эти периоды.

Присутствие на платформе с 18:00 до 09:00 в среднем забирает 42% времени фрилансера. Если в этот период клиенты активны (появляются их сообщения), активность работника возрастает до 53%. По субботам и воскресеньям эффект еще сильнее: +31 процентный пункт — с 15% до 46%.

Фрилансеры очень отзывчивы и восприимчивы к поведению клиентов, — говорят исследователи. — В среднем они отвечают на сообщения в пять раз быстрее, чем получают ответы. Это свидетельствует о том, что фрилансеры постоянно находятся на «дежурстве», и именно они адаптируются к требованиям заказчиков, а не наоборот.

Каждый часовой пояс на восток от Москвы увеличивает долю нестандартного и ночного рабочего времени фрилансера на 1,5 процентных пункта, иными словами, заставляет его ложиться спать на 14 минут позже. Получается, что у фрилансера из Западной Сибири трудовой день заканчивается в среднем на час позже, чем у москвича, а у фрилансера с Дальнего Востока — на два часа позже.

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