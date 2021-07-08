В Сеть утекли личные данные посетителей «Иннопром». Организаторы обвинили в этом СМИ

Сканы паспортов и справок с результатами тестов на COVID, где также указана личная информация, оказались в свободном доступе в интернете — всего более 150 тыс. файлов.

В интернет попали данные посетителей международной выставки, в том числе VIP-гостей — российских и иностранных, а также журналистов. Об утечке сообщило ИА Ura.ru, ссылаясь на письмо, которое поступило в редакцию информагентства.

Проверял работу функционала сайта Иннопром и обнаружил, что доступны все данные на всех, кто зарегистрировался, — приводит агентство слова автора сообщения.

По данным Ura.ru, разработчик, обнаруживший брешь в информационной защите, связался с организаторами выставки, однако за сутки неполадку так и не устранили. Издание опубликовало некоторые документы.

Между тем организаторы заявили о взломе.

Эксперты знают, что ни одна система не гарантирует 100% защиту от проникновения. Мы не хранили данные в открытом доступе, а их взлом и обход незаконны. Тем более публикация данных в СМИ. <...> На сайте издания были опубликованы сканы паспортов участников «Иннопром» с частичными личными данными. Это категорически неприемлемо, — так прокомментировал ситуацию директор деловой программы «Иннопром» Антон Атрашкин в своем фейсбуке.

Он добавил, что организаторы вступили в диалог с компанией Kaspersky.

Напомним, «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Как рассказывал DK.RU, в этом году партнером выставки стала Италия. В первый день экспозицию посетил глава российского правительства Михаил Мишустин, а также министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Чтобы выставка состоялась, были предприняты беспрецедентные антиковидные меры. В частности, попасть на нее можно только при наличии ПЦР-теста об отсутствии заболевания, сделанного за 24 часа до входа. Результаты теста подгружались сразу на сайте мероприятия вместе с паспортными данными посетителя.