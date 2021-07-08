Новые ставки по налогу на имущество и «подорожание» зарплат: как повысят налоги для физлиц

Минфин предлагает поднять порог, при достижении которого платят страховые взносы по льготной ставке, и поднять ставку налога на имущество, если у человека собственности более чем на 500 млн руб.

Минфин предлагает увеличить ставку страховых взносов с высоких зарплат и повысить ставку налога на имущества для состоятельных граждан, чтобы собрать дополнительных 100 млрд руб. налогов с физлиц, пишет Forbes. Так, ведомство предлагает поднять годовой порог зарплаты, при достижении которого работодатель платит страховые взносы в Пенсионный фонд по льготной ставке.

Сейчас стандартная ставка страхового взноса составляет 22%, работодатель платит такие взносы, пока зарплата сотрудника накопленным итогом по году не достигнет 1,46 млн руб. После превышения этого порога (для этого сотрудник должен зарабатывать более 122 тыс. руб.) ставка снижается до 10%. Порог в 1,46 млн руб. предполагается поднять, и тогда компании придется дольше платить страховые взносы по ставке 22% вместо 10%. Минфин рассчитывает, что эта мера может принести бюджету 16 млрд руб. в 2022 г., а к 2024 г. —45 млрд руб.

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Кроме того, предлагается повысить ставку по налогу на имущество для тех физлиц, совокупная стоимость имущества которых превышает 500 млн руб. Сейчас налог на дома, квартиры, гаражи и хозпостройки начисляется по ставке 0,1%, Минфин выдвинул идею повысить ее до 0,3%. Сейчас повышенная ставка в 2% применяется для объектов кадастровой стоимостью более 300 млн руб. По подсчетам ведомства повышение ставки по налогу на имущество принесет бюджету более 50 млрд руб. в год.

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