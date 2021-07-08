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В 70 км от Екатеринбурга будут добывать золото. Но без помощи государства не обойтись

В 70 км от Екатеринбурга будут добывать золото. Но без помощи государства не обойтись
Иллюстрация: «Полиметалл»

«Полиметалл» и КРСУ договорились о сопровождении разработки Маминского золоторудного месторождения: для добычи золота необходимо построить дорогу к будущему карьеру и подвести линию электропередач.

#ГОСПОДДЕРЖКА#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Маминское золоторудное месторождение расположено в 70 км от Екатеринбурга. Запасы составляют порядка 14,7 млн тонн руды с общим содержанием золота около 28 тонн (по JORC на 1 января 2021 г.). Права на разработку месторождения принадлежат компании «Полиметалл».

В компании сообщили, что планируют начать промышленное освоение в 2025 г., но для успешной работы необходима поддержка органов государственной власти. В частности, в решении вопросов с автодорогами и снабжением электроэнергией. Поэтому «Полиметалл» заключил соглашение с «Корпорацией развития Среднего Урала» (КРСУ). Подписи под документом на выставке «ИННОПРОМ-2021» поставили управляющий директор «Маминской горнорудной компании» Аркадий Гончаров (входит в «Полиметалл») и генеральный директор КРСУ Максим Прачик.

Инвестиционный проект рассчитан на срок более 10 лет. Он позволит создать около 400 рабочих мест, — отметил Максим Прачик.

Аркадий Гончаров сообщил некоторые подробности проекта. По его словам, отработка будет осуществляться открытым способом.

Для минимизации воздействия на окружающую среду мы обеспечим максимальное использование на горных работах сетевой электроэнергии, а также применение современных природосберегающих технологий, — рассказал директор «Маминской горнорудной компании».

Перерабатывать руду будут на предприятии «Краснотурьинск-Полиметалл». Как сообщал DK.RU, его открытие запланировано на конец 2022 г. Строительство этого объекта «Полиметалл» также ведет при поддержке КРСУ.

Ранее Павел Сенников, начальник управления по связям с общественностью и социальной политике Уральского филиала АО «Полиметалл УК», рассказывал DK.RU, что еще до запуска промышленного производства в Каменском городском округе компания вложила более 27 млн руб. в социальную инфраструктуру села Маминского и соседних населенных пунктов. С 2025-2033 гг. за счет разработки Маминского месторождения будет сформирована налогооблагаемая база объемом более 5 млрд руб.

Напомним, в марте текущего года «Полиметалл» приобрел еще один золоторудный участок на территории Свердловской области — Прокопьевское меторождение в Верхотурском районе. Детали компания пока не раскрывает.

На территории Свердловской области холдинг разрабатывает крупнейшее в регионе Воронцовское золоторудное месторождение возле  Краснотурьинска. Оно состоит из карьера, фабрики «уголь-в-пульпе» мощностью 950 тыс. тонн в год и сезонного кучного выщелачивания мощностью 1 млн тонн в год. Срок эксплуатации завершится к 2028 г.

 

Автор: Инна Вейн
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