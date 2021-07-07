Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.07
74,05
87,55
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На месте недостроенной гостиницы «Дели» появится гастрорынок

На месте недостроенной гостиницы «Дели» появится гастрорынок
Иллюстрация: ЕАН

«Технически речь идет не о сносе, а именно о разборке неработоспособных конструкций». Здание начнут разбирать 9 июля. Работу планируют завершить за 2 месяца.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

О том, что на месте недостроенной гостиницы «Дели» по улице Куйбышева появится гастрономическое пространство, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов для Е1. Новое здание будет невысоким, чтобы не загораживать Ледовую арену УГМК, которая строится рядом.

Строительство «Дели» началось еще в 1995 г., однако уже через два года работы прекратились. Владелец здания — российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели», была ликвидирована, а дальнейшие попытки развернуть стройку не увенчались успехом. В прошлом году структура УГМК АО «Ледовая арена» купила долгострой у «Торговой Компании «Мегаполис» за 240 млн. руб.

Как рассказал ЕАН директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, технически речь идет не о сносе, а именно о разборке неработоспособных конструкций. Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы — устанавливает козырек над проезжей частью со стороны Куйбышева, монтирует информационный щит. На время работ, которые займут около двух месяцев, будет ограждена часть набережной. Демонтированные металлоконструкции будут отправлены на вторичную переработку, кирпич и железобетонные части будут отсыпаны в котлован, излишки — отправлены на полигон.

Ранее DK.RU рассказал, как в городе сносили другой «недострой» — Екатеринбургскую телебашнюОсновная часть была построена в 1986 —1989 гг. После прекращения финансирования работ в 1990 г. оказалась в заброшенном состоянии. Осенью 2017 г. губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и УГМК принято решение о сносе телебашни, который был произведён 24 марта 2018 г. DK.RU собрал самые яркие высказывания защитников долгостоя и сторонников его сноса.

Автор: Владимир Грибанов
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Андрей Гавриловский построит жилой комплекс на берегу ИсетиАндрей Гавриловский построит жилой комплекс на берегу Исети
  • Екатеринбург получит 7 млрд руб. на медкластер. Но проект стоит в четыре раза большеЕкатеринбург получит 7 млрд руб. на медкластер. Но проект стоит в четыре раза больше
  • Михаил Мишустин встретился c владельцами крупнейших уральских компанийМихаил Мишустин встретился c владельцами крупнейших уральских компаний
  • Соревнования на работе? Это не азарт, а путь к текучке кадровСоревнования на работе? Это не азарт, а путь к текучке кадров
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.