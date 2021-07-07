На месте недостроенной гостиницы «Дели» появится гастрорынок

«Технически речь идет не о сносе, а именно о разборке неработоспособных конструкций». Здание начнут разбирать 9 июля. Работу планируют завершить за 2 месяца.

О том, что на месте недостроенной гостиницы «Дели» по улице Куйбышева появится гастрономическое пространство, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов для Е1. Новое здание будет невысоким, чтобы не загораживать Ледовую арену УГМК, которая строится рядом.

Строительство «Дели» началось еще в 1995 г., однако уже через два года работы прекратились. Владелец здания — российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели», была ликвидирована, а дальнейшие попытки развернуть стройку не увенчались успехом. В прошлом году структура УГМК АО «Ледовая арена» купила долгострой у «Торговой Компании «Мегаполис» за 240 млн. руб.

Как рассказал ЕАН директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, технически речь идет не о сносе, а именно о разборке неработоспособных конструкций. Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы — устанавливает козырек над проезжей частью со стороны Куйбышева, монтирует информационный щит. На время работ, которые займут около двух месяцев, будет ограждена часть набережной. Демонтированные металлоконструкции будут отправлены на вторичную переработку, кирпич и железобетонные части будут отсыпаны в котлован, излишки — отправлены на полигон.

Ранее DK.RU рассказал, как в городе сносили другой «недострой» — Екатеринбургскую телебашню. Основная часть была построена в 1986 —1989 гг. После прекращения финансирования работ в 1990 г. оказалась в заброшенном состоянии. Осенью 2017 г. губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и УГМК принято решение о сносе телебашни, который был произведён 24 марта 2018 г. DK.RU собрал самые яркие высказывания защитников долгостоя и сторонников его сноса.