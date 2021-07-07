Свердловская молочная компания откроет производство в Москве за 150 млн. руб.

«Молочный кит» наладит производство и поставку синбиотиков для молочной продукции. По словам владельца компании, на запуск проекта потребуется 6-8 месяцев.

Производство начнется на опытном заводе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского, принадлежащего Роспотребнадзору. Сотрудники НИИ совместно с молочной компанией уже вывели колонии штаммов 12 бактерий, которые восстанавливают микрофлору кишечника в организме человека. Из Москвы синбиотики будут отправлять на молочный завод в Богдановиче, а на заводе ими станут обогащать молочные продукты, рассказал РБК Екатеринбург председатель совета директоров «Молочный кит» — Сергей Майзель.

Компания «Молочный Кит» — это производитель молочной и кисломолочной продукции Уральского региона, объединяющий в себе несколько производственных площадок. В компанию входят такие предприятия как: Богдановичевский городской молочный завод, Полевской молочный комбинат и Камышловский завод напитков. Общий объем переработки молока составляет 250 тонн в сутки.

Выбор Москвы бизнесмен объясняет сложностью поиска нужных специалистов в Свердловской области:

К сожалению, у нас на Урале нет людей, которые умеют делать правильно бактерии. И нет науки, какая нам нужна, поэтому придется делать в Москве и возить сюда. Мы будем арендовать площади, покупать оборудование и делать там один из филиалов, — объяснил предприниматель.

Для того, чтобы наладить производство, потребуется 6-8 месяцев. Сейчас продолжаются испытания по внедрению бактерий в кисломолочную среду, и ведется работа по оснащению специальным оборудованием.

Все дело в том, что живые бактерии по-разному ведут себя в разных молочных культурах. И для того, чтобы довести их живыми до покупателя, необходимо сохранить так называемые титры этих культур. Вот этим сейчас занимаются мои коллеги в Москве, — уточнил бизнесмен.

Ранее DK.RU сообщал, что губернатор Свердловской области исключил Ирбитский молочный завод из плана приватизации на 2021 г. Глава региона объяснил, что сейчас не лучшее время для продажи.

В 2021 г. планировалась продажа акций нескольких компаний, относящихся к государственной собственности Свердловской области, среди них: ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Ирбитский молочный завод». Основными претендентами на покупку последнего являлись предприниматели Андрей Козицын — генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и Сергей Майзель — владелец компании «Молочный Кит».