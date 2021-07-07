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Гости Иннопрома посетили современный транспортно-логистический центр УрФО

Гости Иннопрома посетили современный транспортно-логистический центр УрФО
Иллюстрация: АО «СиАйТи Терминал»

В рамках 11-ой промышленной выставки Иннопрм делегация торговых представителей РФ в иностранных государствах посетила АО «СиАйТи Терминал»­ — один из крупнейших транспортно-логистических центров УрФО.

В ходе экскурсии высокопоставленные гости познакомились с современными транспортно-логистическими технологиями контейнерных перевозок и принципами взаимодействия участников грузоперевозок с таможенными органами и органами фитосанитарного контроля.

Главная задача грузового комплекса — оперативное обслуживание убывающих и прибывающих грузов, отметил управляющий АО «СиАйТи Терминал» Валерий Денисов. Основной поток грузов из стран Юго-Восточной Азии и Китая прибывает в регион по железной дороге в крупноннажных контейнерах, а грузы европейских производителей доставляются автотранспортом. Убывающие грузы — это, по большей части, продукция местных производителей, отправляемая по экспортным контрактам.

Также на терминал прибывают скоропортящиеся грузы из стран ЕАЭС, которые проходят дополнительный фитосанитарный контроль в аккредитованной лаборатории перед поступлением в торговые и распределительные сети региона, — заметил г-н Денисов.

В этом компании помогает наличие фитосанитарной лаборатории Управления Россельхознадзора по Свердловской области, в которой оперативно изучается поступающая продукция, и после успешной проверки ее можно будет реализовать на территории России.

Гости Иннопрома посетили современный транспортно-логистический центр УрФО 1

Особенно тесное сотрудничество в сфере поставок скоропортящейся продукции ведется с поставщиками плодоовощной продукции из Узбекистана, между странами установлен «зеленый коридор» по принципу упрощенного приема указанного товара. Это позволяет быстро проводить досмотры грузов и выдавать разрешающие документы в течение нескольких часов.

В России таких пунктов, где может специализированно рассматриваться узбекская растительная продукция немногим более 20. Склад временного хранения «СиАйТи Терминал» — один из них. Он соответствует всем требованиям санитарного законодательства, — отметила заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Светлана Терехова.

Кроме того, чтобы ускорить процедуру выпуска для дальнейшей реализации в России грузов, пребывающих в режиме таможенного транзита, на территории комплекса работает таможенный пост фактического контроля. Его сотрудники занимаются досмотром, завершением таможенных процедур и выпуском товара в свободное обращение.

В Федеральной таможенной службе все декларации предоставляются и регистрируются в электронном виде. Налажен цифровой взаимообмен между центрами электронного декларирования и постами фактического контроля. Программное обеспечение работает корректно, особых нареканий нет, — рассказал первый заместитель начальника екатеринбургской таможни Сергей Баландин.

Также Контейнерный Терминал C.I.T. начал тесно сотрудничать со Свердловской железной дорогой в рамках организации контрейлерных перевозок. Сейчас оформляются необходимые технические условия и наращивается парк контрейлерных платформ.

Участники встречи интересовались пропускным потенциалом и фактической загрузкой терминала.

Пропускная способность терминала соответствует 150000 TEU в год, что соответствует обработке трех контейнерных поездов в сутки — пояснил Валерий Денисов.

Стороны встречи выразили надежду, что обмен информацией приведет к развитию дальнейшего взаимного сотрудничества.  

Справка

 
АО «СиАйТи Терминал» (общая площадь - 8 гектаров, 8 подъездных путей, 180 у.в., СВХ-8000 м3, Таможенный склад — 1144 м3, Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни, пост и лаборатория фитосанитарного контроля) — современный транспортно-логистический центр Уральского Федерального округа, специализирующийся на терминальной обработке и организации мультимодальных перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах и перевозках грузов в составе ускоренных контейнерных поездов по всем направлениям. Руководство АО «СиАйТи Терминал» осуществляют: собственник Владислав Усанов, управляющий Валерий Денисов.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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