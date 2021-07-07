На ИННОПРОМе обсудили промышленную политику в строительстве и подписали соглашение

Строители и представители власти обсудили проделанную за год работы и планы на будущее сотрудничество. Пока состояние нормирования заметно сдерживает рост отрасли, уверены эксперты.

6 июля 2021 г. в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в формате заседания Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию прошла сессия «Промышленная политика в строительстве».

Открывая мероприятие, его модератор, президент СОСПП, сопредседатель Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что сегодня в стране реализуется большое количество проектов в сфере строительства, но при этом состояние нормирования в отрасли является сдерживающим фактором для дальнейшего развития. Также он выразил благодарность правительству, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину за активное сотрудничество с бизнесом в решении этой проблемы.

Год назад, 23 июня 2020 г., в РСПП прошло знаковое совещание, по итогам которого была создана рабочая группа. В нее вошли представители 25-ти крупнейших компаний страны. Были определены основные подходы в решении вопросов реформирования нормативной базы в строительстве. Совместным решением бизнеса и власти был отклонен ряд инициатив по введению параллельного или дополнительного нормирования в строительстве. Была сформирована общая позиция по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией.

На заседании Бюро Правления РСПП 9 декабря 2020 г. с участием руководства Минстроя была утверждена дорожная карта по реализации совместных решений, которая сегодня успешно выполняется. В частности, доработана стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 г., при этом все основные предложения РСПП были включены в ее итоговую редакцию.

Российский союз промышленников и предпринимателей дал свои предложения по совершенствованию деятельности технических комитетов по стандартизации, работающих в сфере строительства, направил своего представителя в Межведомственный координационный совет по стандартизации в отрасли.

Системная совместная работа Комитета РСПП с Минстроем России в настоящее время продолжается в соответствии с утвержденной дорожной картой.

Дмитрий Пумпянский отметил, что в рамках Совета по техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и Восточного комитета германской экономики также ведется работа в этом направлении. В рамках Совета создана экспертная группа «Строительные материалы».

Сейчас рассматривается развитие взаимодействия с Минстроем также и по таким важным направлениям, как развитие отраслевой науки, подготовка квалифицированных кадров для строительной отрасли.

Пумпянский особо подчеркнул, что Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию и Минстроем России создан эффективный механизм совместной работы по решению актуальных задач нормирования, технического регулирования и стандартизации в строительстве.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин в своем выступлении на сессии также отметил результативное взаимодействие, налаженное между министерством и представителями бизнеса по решению проблем и в проектировании, и в строительной отрасли в целом.

Он подчеркнул, что правительство России сегодня уделяет большое внимание, прежде всего, вопросам промышленного строительства. В Минстрое создан Департамент промышленного строительства, который, в частности, занимается сближением позиций по конкретным вопросам бизнеса и государственных структур. Идет совместная работа по актуализации действующего законодательства. Она направлена, прежде всего, на устранение правовых неопределенностей.

Одной из самых актуальных сегодня является задача повышения статуса проектных организаций, которые находятся в самом начале инвестиционного цикла. Вводится институт главных экспертов проекта.

Внесены поправки в законодательство, упрощающие технологическое подсоединение к инженерным сетям, дающие возможность синхронизации работ, связанных с переносом и переустройством коммуникаций. Реализация таких мероприятий позволит удовлетворить потребности бизнеса при осуществлении проектов капитального строительства, в конечном счете снизить затраты при строительстве.

В своем выступлении Ирек Файзуллин также остановился на вопросах внедрения новых документов технического регулирования, гармонизации и использования зарубежных норм в строительстве, в частности, еврокодов.

Он отметил большое значение подписанного в рамках ПМЭФ-2021 Соглашения о сотрудничестве между Минстроем и Росстандартом, рассказал о перспективах решения кадровой проблемы в строительной отрасли.

На сессии с докладом выступил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Ученов. Он, в частности, отметил положительные тенденции, наметившиеся сегодня в производстве отечественных строительных материалов, повышение экспортного потенциала отрасли.

Представляя следующего спикера – руководителя Росстандарта Антона Шалаева – модератор сессии Дмитрий Пумпянский особо отметил, что Комитет РСПП уже много лет очень плодотворно сотрудничает с агентством. Буквально на днях исполнилось 6 лет со дня принятия Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации», который эксперты РСПП и Росстандарта разрабатывали совместно. В последнее время сотрудничество Комитета РСПП и Росстандарта активно развивается и в сфере совершенствования нормативной базы в строительстве.

Антон Шалаев в своем выступлении привел конкретные примеры работы ведомства по совершенствованию нормативно-технической документации в строительном комплексе. Он отметил, что эта работа ведется в рамках тесного взаимодействия федеральных органов власти и общественных организаций. От эффективного применения стандартов, сводов правил в значительной мере зависит решение таких масштабных задач, как внедрение технологий информационного моделирования в строительстве, оптимизация разрешительных процедур, сокращение обязательных требований, использование передовых, в том числе и зарубежных, строительных материалов и технологий. Отдельные стандарты и своды правил включаются в документы по стандартизации, которыми обеспечивается выполнение требований технических регламентов.

Также представитель Росстандарта отметил, что заключенное недавно соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом и Росстандартом позволит сформировать эффективный механизм межведомственного взаимодействия, координации работ. Именно поэтому взаимодействие с Минстроем России можно считать по-настоящему судьбоносным.

После выступления Руководителя Росстандарта прошла церемония подписания соглашения о сотрудничества между Росстандартом и РСПП. Свои подписи под документом поставили Антон Шалаев и Дмитрий Пумпянский.

После окончания мероприятия спикеры сессии приняли участие в торжественной церемонии закладки первого камня нового жилого района Екатеринбурга «Новокольцовский».