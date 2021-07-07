На юго-востоке Екатеринбурга построят новый район. Первые ЖК возведут до 2023 г.

«Синара-девелопмент» начнет стройку осенью 2021 г. По проекту микрорайон включит жилье на 20 тыс. человек, поликлинику, две школы и четыре детских сада.

В рамках «Иннопрома» компания «Синара-девелопмент» представила федеральному, региональному и городскому руководству проект нового микрорайона «Новокольцовский».

Застройщик заявляет, что на площади в 82,6 га за 10 лет они построят 600 тыс. кв. метров жилья, а численность населения достигнет 20 тыс. человек. В районе расположатся: поликлиника, две школы по 1100 мест и четыре детских сада на 900 мест; а уже сейчас строятся к Всемирным студенческим играм 2023: дворец водных видов спорта, пять общежитий на 11 тыс. спортсменов, общественный центр и спортивное поле.

Осенью 2021 г. развернется активная застройка, а завершенить проект предполагается до 2030 г. «Синара-девелопмент» обещает создание рабочих мест внутри района, сокращение маятниковой миграции и сбалансированность социально-коммерческой инфраструктуры.

Глава Екатеринбурга заявил, что новый район станет примером комплексной застройки территорий:

В эту территорию мало, кто верил, но сегодня здесь формируется абсолютно новое спортивное, образовательное, культурное и жилое пространство для нашей молодежи. А где есть молодежь, там есть и будущее. Реализовав этот проект, мы рассчитываем, что город войдет в линейку мегаполисов с самым современным образовательным кампусом, где будет престижно жить, работать, создавать семьи. Все предпосылки для этого есть, — подчеркнул Алексей Орлов.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский приняли участие в церемонии закладки первого камня нового района.

Напомним, что 6 июля на «Иннопроме» московская компания «КБ Стрелка», предоставляющая услуги стратегического консалтинга комплексных городских решений, презентовала проект новой трамвайной линии для столицы Урала, которая пройдет от «Сима-Ленда», через будущий мкр-н «Новокольцовский», «Светлый» и Уктус, до станции метро «Ботаническая». Продолжительность поездки составит 55 минут.

Ранее DK.RU сообщал подробности строительства нового района, который будет примыкать к Академическому с восточной и юго-восточной сторон и сможет вместить 290 тыс. жителей.