Количество банкротств и личных банкротов в России резко выросло

«С января по март значительная часть кредиторов была вынуждена продолжить свое ожидание. Это было затишье перед бурей». После окончания моратория кредиторы стали чаще банкротить должников.

88 тыс. россиян, в том числе индивидуальных предпринимателей, были признаны банкротами с января по июнь 2021 г., следует из данных Федресурса. Это в 2,1 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года — тогда были признаны несостоятельными 42,7 тыс. граждан. Всего с момента запуска процедуры личного банкротства суды признали несостоятельными 370 тыс. россиян, чаще всего по их собственной инициативе.

Темпы прироста числа банкротств в 2021 г. оказались примерно в 1,5 раза выше, чем за первое полугодие 2019 г. Институт банкротства со временем становится «более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долгов», говорит замминистра экономического развития Илья Торосов.

Сама процедура не быстрая в отличие от внесудебного банкротства. В указанный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы, — подчеркнул он.

Часть банкротств связана с пандемией, но банки нередко шли на реструктуризацию кредитов, и пока такие случаи не полностью учтены в статистике, указывает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Большую часть пандемийных банкротств мы увидим уже в третьем-четвертом квартале этого года, считает он. Всего общее число потенциальных банкротов в России превышает 1 млн человек, оценивали эксперты до пандемии.

Число личных банкротств в России выросло на две трети. Стоит ли ждать нового всплеска?

По итогам полугодия выросло и количество корпоративных банкротств — впервые с 2017 г. Сразу на 30% больше кредиторов по сравнению с январем-июнем 2020 г. сообщили о намерении обанкротить должников-юрлиц. В январе-июне 2021 г. обанкротились 4,92 тыс. юрлиц. Быстрее растет и число публикаций кредиторов о намерении обанкротить должников: на 29,7%, до 15,95 тыс. в первом полугодии.

Число корпоративных банкротств растет впервые с 2017 г. — в 2020 г. оно упало из-за моратория. Помогла здесь и господдержка бизнеса, считает г-н Торосов. В первые три месяца года кредиторы также не могли банкротить контрагентов за долги, возникшие во время действия моратория, говорит руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов:

Поэтому с января по март значительная часть кредиторов была вынуждена продолжить свое ожидание. Это было затишье перед бурей.

Кредиторы же «близки к исчерпанию возможностей для внесудебных реструктуризаций долгов», и «большое количество открытых кейсов сегодня представлены неплатежеспособными должниками», отмечает управляющий директор Proxima Capital Group Евгений Третьяков.