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Появился проект новой трамвайной линии в Екатеринбурге

Появился проект новой трамвайной линии в Екатеринбурге
Иллюстрация: pixabay.com

Транспортная линия пройдет от Сима-Ленда, через мкр-н «Новокольцовский», «Светлый» и Уктус, до станции метро «Ботаническая». Продолжительность поездки составит 55 минут.

#УНИВЕРСИАДА#ГОРОД#НОВОСТИ

6 июля на «Иннопроме» московская компания «КБ Стрелка», предоставляющая услуги стратегического консалтинга комплексных городских решений, презентовала проект новой трамвайной линии для столицы Урала. Цель проекта — связать Деревню Универсиады 2023 с центром города, а также снизить транспортную нагрузку на дороги.

Мы понимаем, что автомобильного транспорта недостаточно, потому что Кольцовский тракт испытывает большую нагрузку. К 2030—2035 годам он не сможет пропускать столько машин, поэтому нам нужно развивать комфорт общественного транспорта, — объяснила Екатерина Кучерявенко, управляющий директор проектов консалтинговой компании «КБ Стрелка».

Проектировщики заявляют, что средняя продолжительность в пути займет 55 минут, трамвай будет перевозить 7 млн пассажиров в год.

Трамвай является оптимальным видом транспорта. Он выигрывает у автомобилей и автобусов за счет экологичности и надежности, а у ж/д транспорта — за счет более гибкой инфраструктуры, которая позволяет прокладывать маршруты рядом с жилыми комплексами и тем самым делать его доступным для большего числа жителей. Трамвай также выгодно отличается от железной дороги бесшумностью и частотой поездок, — отметила Екатерина Кучерявенко.

Схема

Схему составил Е1.RU

Напомним, сообщения о новой трамвайной ветке появились в мае 2021 г. Тогда вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт рассказал, что инфраструктура будет налажена после 2023 г., но трамвай будет запущен раньше городской электрички.

Финиш, я думаю, будет за 2023 годом, когда начнут активно возводить в этом районе жилье, когда появятся точки приложения труда здесь и новые учебные корпуса для Уральского федерального университета (УрФУ). К тому времени мы вопросы транспортной связности этого района с другими территориями города должны решить, — сказал Швиндт.

Кроме того, трамвайная ветка строится между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. С 2018 г. срок окончания работ не раз переносили (сегодня завершение намечено на третий квартал 2021 г.). Недавно стало известно, что Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому стоимость строительства линии скоростного трамвая резко выросла: с 479 041,5 до 664 млн руб, сообщает DK.RU.

Автор: Владимир Грибанов
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