«ФНС обращает внимание на компании, с которых есть что взять: с хорошими оборотами»

«Сумма доначислений на одну выездную проверку в Свердловской области составляет в среднем от 7,5 млн руб. Много, но налоговая в 80% случаев приходит к тем, у кого эти средства есть».

Доначисление налогов неприятная и затратная процедура для бизнеса. Когда и почему чаще всего происходит выездная проверка ФНС, возможно ли к ней подготовиться, какие компании в первую очередь проверяют, на эти вопросы DK.RU ответила директор компании АБК «Счетовод» Юлия Мазеина.

Малышам тоже не стоит расслабляться

Налоговая может провести выездную проверку в любое время. Бум налоговых проверок наблюдается обычно к концу года, когда истекает срок давности по налоговым правонарушениям, который составляет 3 года, предшествующих текущему. То есть в 2021 году ФНС имеет право проверить период с 2018 по 2020 год.

ФНС составляет внутренний план проверок, который не публикуется в свободном доступе. Соответственно, налогоплательщики, попавшие в поле зрения ФНС, о грядущей проверке не предупреждаются.

Перед тем как нагрянуть к конкретной компании, ФНС проводит предпроверочный анализ, поэтому точно знает, у кого и что конкретно надо искать. В основном под пристальное внимание налоговой попадают компании, с которых есть что взять: с хорошими активами и оборотами. При этом малому и среднему бизнесу расслабляться не стоит, визит налоговой может стать неприятным сюрпризом для любого предпринимателя, — говорит Юлия Мазеина.

Понять, что над компанией нависла угроза выездной проверки можно по следующим «маячкам»:

Участившиеся предпроверочные запросы «вне рамок налоговой проверки», которые обычно охватывают трехлетний период деятельности;

У контрагентов компании запрашивают документы по сделкам за 3 года в рамках встречных проверок;

У банка запросили расширенную выписку о движении средств на счете, хотя об этом владелец компании вряд ли узнает;

ФНС проверяет контрагента. В этом случае контролирующие органы могут назначить встречную проверку, чтобы налогоплательщик подтвердил проведенные с ним сделки и раскрыл информацию, которая может быть использована затем и против него.

Выездная проверка будет назначена в тех случаях, когда ФНС точно уверена, что компания недоплачивает налоги, хотя обладает ресурсами для их уплаты. Критерии рисков попадания в проверку перечислены в п.4 «Критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков» приказа ФНС «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»:

1. Налоговая нагрузка гораздо ниже рекомендованной по отрасли.

Это основной критерий для отбора компании на выездную проверку. Проверить, какая налоговая нагрузка соответствует виду деятельности можно в Приложении N 3к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@. Например, по данным 2020 г. она составляет для оптовой торговли– 3%, а для строительства -10.7%.

Рассчитать налоговую нагрузку можно по следующей формуле:

Налоговая нагрузка = Сумма уплаченных налогов / Доходы * 100

Доходы — это выручка компании без учета НДС и акцизов за налоговый период.

В сумму уплаченных налогов включается НДФЛ, но исключаются страховые взносы, т.к. по страховым взносам существует отдельный процент нагрузки. В среднем по всем отраслям нагрузка по страховым взносам составляет 3,5%, по оптовой торговле 1%, по строительству — 3.9%

2. На протяжении нескольких лет в годовой бухгалтерской отчетности компания показывает убытки;

3. Удельный вес налоговых вычетов по НДС выше рекомендованной нормы — 89%;

4. Доходы компании в отчетности практически равны расходам или рост расходов превалирует над ростом доходов;

5. Заработная плата сотрудников ниже средней по отрасли или, что совсем критично, ниже МРОТ; Поступают жалобы в прокуратуру и государственную инспекцию труда от бывших сотрудников в отношении компании;

6. Достижение предельных лимитов по выручке компаний на спецрежимах и последующая регистрация новой компании с той же деятельностью и контрагентами.

7. Компания не сотрудничает с ФНС, не предоставляет пояснения по ее запросам;

8. Миграция: компания несколько раз снималась с учета в одном налоговом органе и вставала на учет в другой и частая смена руководителей и учредителей компании;

9. Работа с сомнительными контрагентами, которые не выполняют налоговые обязательства перед государством и по которым происходят налоговые разрывы в системе контроля НДС.

BIG DATA ФНС накапливает практически все финансовые данные о налогоплательщике, поэтому легко вычисляет тех, кто ведет свой бизнес нечестно. Уводить бизнес в тень сейчас опасно для собственника. С этим надо смириться, и научиться эффективно распоряжаться ресурсами компании так, чтобы уменьшать налоговую нагрузку законно. На это, кстати, законодательство РФ дает полное право, — продолжает директор АБК «Счетовод».

Как подготовить сотрудников к проверке?

Если выездная проверка была все же назначена, то руководителю вручат под роспись решение о проведении проверки и должностных лицах, проводящих проверку. Затем компания получит требование о предоставлении огромного перечня документов за 3 года: в списке будут и первичные документы по интересующим налоговую сделкам и контрагентам, и налоговые регистры, а также данные бухучета — сальдо-оборотные ведомости, карточки счетов. Часто инспекторы просят выгрузить эти данные в электронном виде в виде таблиц эксель, чтобы им удобней было обрабатывать и анализировать вашу информацию и вставлять фрагменты в акт проверки. Стоит отметить, что в налоговом законодательстве отсутствует обязанность предоставлять регистры бухучета и расшифровки к ним именно в электронном виде.

Налоговая перед выходом на предприятие уже соберет всю необходимую информацию о компании, собственниках и имуществе по своим базам. Поэтому, когда инспекторы придут непосредственно на территорию компании, они уже знают, что необходимо проверить и какие вопросы будут задавать.

На территории компании, инспекторы имеют право запросить необходимую им документацию и информацию, но только ту, которая непосредственно связана с предметом проведения проверки, т.е. с исчислением налоговой базы и уплатой налогов. На практике налоговики запрашивают больше и нередко не ограничиваются документами, которые попадают под срок проверки. Вынести решение о доначислении можно только за 3 года, по которым осуществляется выездная проверка.

В ходе проверки налоговая имеет право осмотреть офис, склады, производственные площади, вывески, провести инвентаризацию имущества, побеседовать не только с руководством, но и с сотрудниками компании. В случае привлечения к проверке сотрудников правоохранительных органов возможна также выемка документов, компьютеров, жестких дисков, флешек, печатей и т.д. В этом случае обязательно нужно предупредить сотрудников о том, что в компании проходит выездная проверка и проинструктировать о том, как правильно вести себя с инспекторами и сотрудниками полиции. Если у руководителя ранее не было подобного опыта, то лучше к инструктажу привлечь адвоката, хорошо разбирающегося в налоговых делах.

Придумывать какие-то хитрые истории и учить их с сотрудниками — бесполезно. Такую подготовку, как и незаконные схемы, налоговая быстро вычислит, в этом можно быть уверенным. Хотя бы потому, что налоговый инспектор имеет право вызвать на допрос бывшего сотрудника компании. Поэтому лучше всего вести бизнес честно с самого начала. Тем более что снизить налоговую нагрузку можно в рамках закона.

Как минимизировать риски выездной проверки?

Собирать всю необходимую первичную документацию лучше сразу. Как и проверять, все ли обязательства перед государством в лице ФНС выполняет компания.

Другими словами — найдите профессионального и ответственного бухгалтера и будьте спокойны. Налоговая не будет доначислять налоги без оснований на то. А если ваш бухгалтер будет компетентным налоговым консультантом, то еще и законно оптимизировать налоговую нагрузку получится.

Профессионалов найти довольно сложно. Чтобы оценить работу бухгалтера и точно быть уверенным в том, что во время выездной проверки не всплывет что-то неожиданное и неприятное, можно проводить независимый инициативный аудит. Такая проверка поможет найти «слабые места» бухгалтерии, проверить компетентность финансового специалиста, вовремя исправить ошибки и избежать штрафов. Кроме того, аудиторское заключение станет плюсиком к бизнес-карме — повысит лояльность партнеров и контрагентов.

Как правильно вести переписку с ФНС?

Вся переписка с ИФНС ведется сейчас посредством телекоммуникационных каналов связи (ТКС) и подписывается электронно-цифровой подписью руководителя компании. Если не подтвердить получение требования ИФНС в течение 6 дней и не ответить на него в установленный в требовании срок, то расчетные счета компании будут заблокированы. Если в указанный срок (при выездных проверках это обычно 10 дней, а при камеральных 5 дней), компания не успевает подготовить ответ и приложить к нему все затребованные документы, то в течение первого дня с момента получения требования необходимо написать ходатайство о продлении срока предоставления документов и указать причину, например, болезнь, отпуск или командировка руководителя или главного бухгалтера.

Во время приостановки выездной проверки требования о предоставлении документов являются незаконными, соответственно можно написать отказ в предоставлении до момента возобновления проверки.

Как оспорить решение ФНС о доначислении налогов?

Выездная налоговая проверка заканчивается составлением акта, в котором указаны суммы доначислений, пеней и штрафов по найденным нарушениям, а также доказательства, которые собрала налоговая по нарушениям. Возражения на акт необходимо подать в течение месяца после передачи акта.

Если налогоплательщик не согласен с выводами налогового органа по налоговой проверке и при этом готов настойчиво отстаивать свою позицию, то налоговый спор крайне редко заканчивается на стадии вынесения решения по результатам налоговой проверки. Как правило, такие налоговые споры продолжаются на стадии обжалования решения налогового органа в вышестоящий налоговый орган и далее — в суд. В связи с этим возникают вопросы по тактике и стратегии защиты: на какой стадии налогового спора налогоплательщику следует раскрывать все карты? Могут ли возникнуть неблагоприятные для налогоплательщика последствия, если он раскроет те или иные свои контраргументы слишком рано или, напротив, на поздних стадиях налогового спора?

Лучше всего разрабатывать стратегию ведения налогового спора совместно с профессиональными налоговыми консультантами и юристами. Грамотно составленные возражения помогут вам «отбить» часть доначислений и снизить штрафы.

Если, например, налоговая указала в акте участие в цепочке с ненадежными контрагентами, следует самостоятельно предоставить доказательства проверки надежности контрагента: возможно контрагент имел сайт, офис, сотрудников, основные средства и вами была проведена проверка личности директора, есть деловая переписка по сделке, есть транспортные накладные, свидетельствующие о реальности движения ТМЦ, сделка была прибыльной и т.д., а значит у компании было достаточно оснований, чтобы вступить с этим контрагентом в деловые отношения.

Возможна ли отсрочка платежа?

Если после оспаривания акта доначисления остались, их придется уплатить. Решение о доначислении утверждается УФНС России, после чего в течение 20 дней УФНС выставляет требование об уплате недоимки. После его получения у компании будет 8 рабочих дней, чтобы его исполнить. Пени продолжают начисляться с момента возникновения недоимки до ее полного устранения.

Отсрочить платеж можно лишь в случае, если компания обратится в суд, чтобы оспорить решение о доначислении. При оспаривании решения инспекции для приостановления взыскания спорной налоговой задолженности у налогоплательщика имеется право подать в суд заявление о принятии соответствующей обеспечительной меры на основании ч.3 ст.199 АПК и п.4ст.138 НК РФ.

И в случае, если суд согласится с ходатайством о применении обеспечительных мер, налоговая не сможет взыскать недоимку и пени до судебного решения. Если в итоге суд признает доначисления правомерными, взыскать недоимку ФНС сможет в течении двух месяцев после отмены судом обеспечительных мер.



Как не остаться банкротом после налоговой проверки?

Сумма доначислений на одну выездную проверку в Свердловской области, по опыту последнего года, составляет в среднем от 7,5 миллионов рублей. Много, но налоговая в 80% случаев приходит с выездной проверкой к тому, у кого эти средства есть.

Нет свободных средств? Внимание обратят на активы как компании, так и на активы самого собственника. В любом случае, налоговая свое возьмет.

Чтобы избежать негативных последствий от выездной налоговой проверки, необходимо владеть полными данными о налоговом здоровье компании, ее финансовом положении, проверять своих контрагентов и избегать ненадежных «схем».