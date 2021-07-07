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ПСБ принимает участие в промышленной выставке Иннопром

ПСБ принимает участие в промышленной выставке Иннопром
Иллюстрация: ПСБ

В рамках мероприятия банк проводит ключевые переговоры с крупными промышленными предприятиями РФ, подписывает ряд соглашений, принимает участие в деловой программе и организует круглые столы.

Спикеры от ПСБ рассказывают представителям бизнес-сообщества, присутствующим на Иннопроме, об эффективных инструментах адаптации производства к различным задачам и о повышении производительности труда на предприятиях ОПК.

Стоит отметить, ПСБ тиражирует для клиентов лучшие практики в сфере повышения производительности труда, разрабатывает образовательные проекты и специализированные продукты с учетом отраслевой специфики. Банк уже создал свою консалтинговую компанию ПСБ Консалтинг. Кроме того, совместно с «Росатомом» банк запускает межотраслевой Центр компетенций и обслуживания для аутсорсинга ряда учетных функций, обсуждает проекты по созданию аналогичных центров и с другими крупными российскими холдингами. По оценкам банка, экономия для ОПК от аутсорсинга бухгалтерского, кадрового и налогового учета может составить порядка 30% ежегодно.

Напомним, международная промышленная выставка Иннопром пройдет с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. На выставке будут представлены российские, европейские и азиатские промышленные компании. Порядка 12 тыс. участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. Выставку посетят 23 крупных зарубежных делегации, страна-партнер выставки — Италия. В рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, которые будут посвящены производительности труда, цифровому производству, образовательным решениям для промышленности, технологиям для городов и другим темам.

 

Автор: Гринина Ирина
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