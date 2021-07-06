В Екатеринбурге дорожное «наследие Карапетяна» выставили на конкурс

Дороги, с которых уже сняли часть асфальта, должны быть отремонтированы к середине осени. Мэрия ищет замену «Строймеханизации», которую суд отправил в список недобросовестных исполнителей.

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на ремонт городских улиц, где компания «Строймеханизация» экс-депутата Армена Карапетяна сняла слой асфальта.

В задании для подрядчика перечислены десять участков улиц, которые ремонтировала компания. Работы на улицах Локомотивной, Эстонской и Викулова должны начаться 1 августа, на Братской 15 августа, на бульваре Самоцветном — 20-го. На Начдива Онуфриева и Постовского подрядчик должен выйти 1 сентября, 5 сентября в переулок Рижский, 15 сентября — на улицы Главную, Громова и Горького.

Бульвар Самоцветный должен быть готов к 5 сентября, улицы Локомотивная и Эстонская к 15 сентября, переулок Рижский к 25 сентября. К 1 октября должны сделать улицу Викулова, к 15 октября — Главную, Братскую, Громова, Онуфриева, Постовского и Горького.

Напомним, заключенный в январе 2021 г. договор между МКУ «Городское благоустройство» и «Строймеханизацией» был расторгнул досрочно. Всего за полгода фирма Армена Карапетяна получила от мэрии шесть претензий за ненадлежащее исполнение обязательств.

В итоге УФАС по Свердловской области 24 июня внесло «Строймеханизацию» в реестр недобросовестных подрядчиков на два года. В ответ компания подала иск к МКУ и потребовала признать незаконным одностороннее расторжение договора. Фирма также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер, чтобы суд запретил муниципальной организации предпринимать действия по заключению новых контрактов на дороги, которые изначально достались «Строймеханизации». Ходатайство суд не удовлетворил.

Ранее Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга, рассказал о том, когда закончится ремонт мостов и путепроводов в городе. По словам вице-мэра, все сезонные дорожные работы идут в соответствии с планом, а в некоторых случаях даже опережают его.

Сейчас один из самых проблемных участков города — Макаровский мост, из-за работ там порой парализуется движение на всех центральных улицах города. Окончательно открыть мост, ремонт которого идет уже более трех лет, представители муниципальной власти пообещали в этом октябре.

ДСК «Строймеханизация» связан с экс-депутатом Законодательного собрания Свердловской области Арменом Карапетяном. Как рассказывал DK.RU, депутатом свердловского Заксобрания Армен Карапетян был избран зимой 2011 г. Он руководил корпорацией «Эмма», а после выборов передал бизнес своему брату Рафику. Согласно базе данных СПАРК, компания «Эмма» получила госконтракты на строительство дорог в объеме более 800 млн руб. Среди них, например, контракт на ремонт бульвара на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле, ремонт и строительство дорог в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Полевском. Уральские СМИ не раз отмечали, насколько возросли суммы контрактов предпринимателя в самом начале его депутатской карьеры. Например, в 2012 г., когда Армен Карапетян только стал депутатом, суммы были скромнее — 43 млн руб. на ремонт участка дороги Пермь — Екатеринбург, 3,6 млн руб. — на ремонт дорог в Верхней Пышме, 480 тыс. руб. — на монтаж окон в школе.