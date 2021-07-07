Лучший комплекс апартаментов в стране, новый дом с видом на воду и министр в Екатеринбурге

Главные события в стройсфере Екатеринбурга за две недели: признание местных проектов на уровне РФ, идеи новых масштабных строек, решения, которые изменят город.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Федералы выбрали лучший региональный комплекс апартаментов в России

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей премии в области нового строительства и территориального развития Urban Awards. Один из флагманских проектов компании «Атомстройкомплекс» — «Свобода Residence» — взял первое место в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов».

Urban Awards — одна из самых авторитетных премий в девелопменте. Компетентное жюри определяет самые качественные строительные проекты со всей России, оценивая их техническое оснащение, архитектуру, благоустройство, инфраструктуру, развитие городской среды в целом, — поясняет Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс». — «Свобода Residence», без сомнения, нестандартный, знаковый для Екатеринбурга объект, где впервые применяются решения, которые в ближайшие годы могут стать новым стандартом комфорта и безопасности. Мы рады, что все новации, которые мы применили на «Свобода Residence», получили высокую оценку независимых экспертов.

Добавим, что «Свобода Residence» — многофункциональный комплекс бизнес-класса на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. В нем представлены жилые апартаменты, а также объекты инфраструктуры — кафе, рестораны, спортивные и оздоровительные студии, зеленый сад. Концепция комплекса подразумевает, что его резидентам будет доступен максимум услуг 24/7: для этого в комплексе предусмотрена круглосуточная сервисная служба. Также предусмотрена ультрасовременная система безопасности с применением нейросетей — то есть автоматическим анализом поведения посетителей; и бесконтактный доступ в дом для резидентов при помощи BLE-меток. Интерьеры холла разрабатывало Нью-йоркское архитектурное бюро Crosby Studios,

В компании добавляют, что все помещения на первых этажах «SVOBODA Residence» уже заняты арендаторами. Здесь откроется сетевая пекарня, кафе, школа танцев, клиника «Микрохирургия глаза» с аптекой, а также новый проект известного в Екатеринбурге ресторатора. Подбором арендаторов и формированием стрит-ритейла на объекте занимается специализированное подразделение девелопера — агентство коммерческой недвижимости «Атомстройкомплекс». Цель: сформировать новую точку притяжения в центре Екатеринбурга.

На Урале нужно строить больше школ. Как власти и девелоперы будут сокращать сроки?

В Свердловском областном Союзе промышленников и предпринимателей состоялось первое заседание комиссии по развитию инфраструктуры и государственно-частному партнерству (ГЧП). Комиссия была создана решением Президиума СОСПП 26 апреля 2021 г. Ее основные задачи — объединение усилий государства и бизнеса для развития благоприятных условий инфраструктуры в интересах бизнеса, содействие в развитии системы образования и подготовки кадров в области ГЧП.

В состав участников заседания вошли представители министерств и ведомств правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, крупнейшие финансовые учреждения региона, девелоперы, заинтересованные члены СОСПП и представители науки (УрФУ). Основным докладчиком о строительстве социальных объектов выступил заместитель генерального директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов. Главной темой обсуждения стало строительство социальных объектов в рамках ГЧП. Сокращение сроков одобрения частных инициатив со стороны властей определили как основное направление работы. Механизм реализации объектов социнфраструктуры был рассмотрен на примере 41 школы в Екатеринбурге, который разработал «Атомстройкомплексом» совместно с Корпорацией развития среднего Урала (КРСУ). Предложенный алгоритм, возможно, будет тиражироваться на другие школы, а также иные объекты социальной инфраструктуры, в том числе стратегически важные для города с точки зрения инвестиционной привлекательности — набережные, парки, спортивные объекты, общественные пространства и т.д. Однако предложение по школе 41 уже больше года проходит этап согласования условий.

Наша общая задача — обеспечить сокращение сроков принятия решения по частным инициативам и разработать алгоритм работы с частными инициативами. Сегодня механизмы ГЧП могут решить острые социальные вопросы, обеспечить комплексное развитие территорий, однако необходимо создать понятную и эффективную «дорожную карту» по работе с ним, — рассказал Александр Копылов.

Добавим, что алгоритм финансирования с применением механизмов ГЧП подразумевает заключение трехстороннего соглашения между банком, застройщиком и правительством сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза длится три года и подразумевает строительство объекта полностью на средства банка и застройщика. Еще семь лет длится эксплуатационная фаза, во время которой происходит постепенное возмещение инвестированных средств из бюджета области.

Совместно с руководством СОСПП мы планировали создать эффективную «живую» площадку для конкретного решения различных вопросов в теме развития инфраструктуры и ГЧП. И, судя по уровню профессионализма, составу членов комиссии и содержанию сегодняшней дискуссии, нам это удалось, — отметила председатель комиссии, вице-президент корпорации «Маяк» Марина Сухановская, подводя итоги заседания.

Благоустройство сквозной набережной Исети обсудят с горожанами через год

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал выбирать подрядчиков для работы над сквозной набережной, которая свяжет Большой Конный и Нижнеисетск, только после масштабного обсуждения проекта с горожанами. Провести его планируется через год. Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

Идея обустройства сквозной набережной Исети понравилась горожанам. […] Пришло много вопросов: когда начнется реализация проекта, какое архитектурное бюро мы привлечем и так далее. Сразу отвечу — это не проект, а только идея проекта. Самое первое приближение. Это важно, и вот почему. Пожалуй, впервые администрация Екатеринбурга решила сначала посоветоваться с горожанами, чтобы вместе обсудить саму идею благоустройства нашей набережной и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать подрядчиков, — такой пост выложил мэр на своей странице.

По его словам, сегодня существует множество разрозненных проектов отдельных участков набережной, часть даже не связана между собой единой концепцией.

Я бы хотел, чтобы было по-другому. Единая набережная, единый маршрут. Чтобы пешком или на велосипеде через весь город. Не переходить дороги и не выбирать пути объезда. Чтобы было удобно, экологично и красиво, — отметил Алексей Орлов.

Свой пост Орлов сопроводил несколькими эскизами. Он также добавил, что тема благоустройства будет обсуждаться с разными экспертами, к работе привлекут архитекторов мирового уровня.

Напомним, об идее создать набережную Исети, которая протянется от Большого Конного полуострова до Нижнеисетска впервые Алексей Орлов заявил в конце июня. Тема не новая: планы по обустройству набережной обсуждаются уже много лет, однако единого проекта так и не существует. В 2019 г. реконструкции подвергся участок набережной от улицы Малышева до Куйбышева. Там создали единую прогулочную зону, потратив на это 130 млн руб. Также отдельные участки набережной преобразуют застройщики, которые возводят жилые комплексы на берегу Исети.

В Екатеринбурге открыли музей за полмиллиарда

В Екатеринбурге состоялось открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Мероприятие посетила министр культуры России Ольга Любимова.

Большая радость, что 80-летняя связь сохранилась между Эрмитажем, между Екатеринбургом, и что открывается такое пространство — современное, яркое, притягательное для молодежи. Мы знаем, как долго наши музейщики ждали такого уровня, как долго ждали реставраторы, — поделилась Ольга Любимова на церемонии открытия центра, сообщает ТАСС.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что на реализацию «Эрмитаж-Урал» потратили более 500 млн. руб., при этом остался доволен результатом ведь «Екатеринбург получил шикарный объект исторического наследия».

Первым проектом, реализованным в отреставрированных залах Дома купца Бардыгина на ул. Вайнера, 11, стала выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа — «От романтизма к импрессионизму», передавал DK.RU. В экспозиции — работы всемирно известных мастеров (Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и др.). Второй этаж займет постоянная экспозиция «Западноевропейское искусство XIV–XIX веков» — многие предметы искусства для этой выставки Государственный Эрмитаж подарил Екатеринбургу в знак благодарности за хранение своих шедевров в годы Великой Отечественной войны. На третьем этаже центра разместится мемориальная экспозиция, посвященная истории эвакуации Эрмитажа в военные годы на Урал.

Работы на площадке «Эрмитаж-Урал» вела компания «Атомстройкомплекс», технически объект был готов весной 2020 г. Как рассказывал DK.RU, строительство объекта велось с января 2019 г. Общая площадь здания центра составила 3844,4 кв. м, из них 2150,1 кв. м — площадь реконструируемой части существующего здания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), еще 1694,3 кв. м — площадь новой, пристраиваемой, части. Проект обошелся городскому бюджету в 500 млн руб., еще 200 млн руб. требовалось для технического оснащения центра. Эти деньги обещал выделить Минкульт.

Квадратный метр жилья в Екатеринбурге подорожал на 10 тыс. рублей

По данным ЦИАН, за год (с июня 2020 г.) цены на вторичную недвижимость в Екатеринбурге выросли на 14,5%: с 72,9 до 83,5 тыс. руб. за кв. м. Схожие цифры приводит Уральская палата недвижимости: чуть более 83,3 тыс. руб. за «квадрат». За месяц стоимость увеличилась на 0,5%, с начала года — на 5,4%.

В настоящий момент через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 5,14 тыс. квартир. В экспозиции также представлены 930 комнат. Срок реализации объекта составляет около трех месяцев.

Предложение этого сегмента зажато рамками жилого фонда и настроениями продавцов и покупателей. Быстрое падение выбора привело к росту цен и здесь. И в отличие от рынка новостроек этот сегмент пока не выглядит сбалансированным. Квартир на рынке по-прежнему недостаточно. Но предложение здесь уже растет и сектор может перейти к стабилизации в течение лета, — отмечает начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков (цитата по urbc.ru).

Ранее DK.RU писал, что новостройки Свердловской области вошли в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.

Тем временем застройщики региона бьют рекорды пятилетней давности: с января по май 2021 г. в Свердловской области построено 934,6 тыс. кв. м многоэтажного и индивидуального жилья. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. и лучший результат стройкомплекса Среднего Урала с 2016 г. Наибольший вклад в жилищное строительство вносит Екатеринбург. За пять месяцев в городе сдано 462,4 тыс. квадратов, в том числе в мае — 78 тыс. (821 квартира).

Владелец первого в городе небоскреба построит ЖК с видом на воду

Компания бизнесмена Андрея Гавриловского возведет три высотных дома — в 23, 29 и 26 этажей и благоустроит набережную. Речь идет о локации в границах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки Исети — улицы Белинского рядом с торговым центром «Максидом». Общая площадь проекта составляет 7,76 га: 3,48 га — жилая зона, 3,52 га — общественно-деловая. Жилой комплекс рассчитан на 2,3 тыс. человек. Класс не уточняется, но это точно будет не «эконом». Сейчас проект проходит стадию общественных обсуждений.

Часть земельных участков уже находится в собственности компании-застройщика «Нижнеисетский пруд», связанной с Андреем Гавриловским. Так, она выкупила расположенный здесь автосервис. Часть земель планирует получить за спасение обманутых дольщиков, пострадавших от застройщика Владимира Воробьева. Об этом Андрей Гавриловский сообщил «Ъ-Урал». Он уточнил, что, скорее всего, дольщики получат денежные компенсации. Бизнесмен, известный возведением в Екатеринбурге высотного делового комплекса «Антей» и первого небоскреба «Высоцкий», планирует построить ЖК к 2025 г.

В мае 2021 г. DK.RU сообщил о закрытии отеля «Антей», расположенного на последнем этаже одноименного бизнес-центра. Он проработал более 17 лет. Андрей Гавриловский объяснил, что Екатеринбургу сейчас не нужны отели такого уровня, и виновата в этом в первую очередь экономическая ситуация.

Гостиницу «Дели» снесут в течение двух месяцев. Время пошло

Дочернее предприятие УГМК АО «Ледовая арена» приступает к сносу гостиницы «Дели». Эту информацию подтвердили Znak.com в пресс-службе УГМК.

Как сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части», — сказали в холдинге.

О том, что снос «Дели» может занять два месяца, если соответствующий план будет принят, Данил Крицкий говорил еще весной.

Напомним, что гостиницу начали строить в 1995 г. как первый в городе пятизвездочный отель. Но в 1997 г. стройку заморозили из-за дороговизны. В 2010-х объект выкупила компания «ООО ТДЦ «Мегаполис», принадлежащая бизнесмену Сергею Флеганову. Он говорил, что готов финансировать окончание строительства, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В декабре 2020 г. АО «Ледовая арена» (60% капитала принадлежит структурам УГМК, 40% — областному министерству по управлению госимуществом) приобрело долгострой у ТД «Мегаполис» за 240 млн руб.

Что делать с огромным кирпичным зданием, не могли решить до последнего. На его месте хотели развернуть парковку, сохранив при этом подземную часть. В июне департамент информполитики Свердловской области сообщил, что долгострой превратят в торговый центр. Ранее DK.RU писал, что свердловский губернатор выделил бюджетные средства на покупку акций АО «Ледовая арена» (компания, которая возводит спортивный комплекс на месте снесенной телебашни). Сделка на 1,5 млрд была второй, ранее правительство выкупило 240 млн акций компании по цене 1 рубль каждая. Цель приобретения пакета — возмещение расходов на покупку здания недостроенной гостиницы «Дели» около цирка.

Мировой производитель лифтов собрал горожан в небоскребе

Эксперты компании «KONE», мирового лидера в производстве лифтов, провели экскурсию для жителей екатеринбургского ЖК «Чемпион Парк». Три 37-этажных небоскреба были выбраны неслучайно: в таких объектах скоростные современные лифты — залог успешного функционирования дома и комфорта жильцов. Девелопер объекта — компания «Атомстройкомплекс» — поддержал проведение экскурсии.

Новостройка — такой же технически сложный объект, как, например, самолет. На борту самолета пассажирам не лишним будет знать, как проходит полет, почему турбулентность не опасна, как себя нужно вести – эти знания позволяют чувствовать себя комфортно и защищено. То же самое и в новостройке: чтобы успешно пользоваться всеми теми преимуществами, которые дает здание, не мешать по незнанию работе автоматических систем, а использовать их для своего блага, необходимо понимать базовые принципы устройства дома, — пояснила зам. руководителя по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

Во время экскурсии в «Чемпион Парке» жители вместе со специалистами поднялись на технический этаж и посмотрели оборудование, отвечающее за исправную работу лифта. По словам инженера по сервису представительства компании «КОNЕ Лифтс» в Екатеринбурге Олега Прядеина, программное обеспечение считывает такие параметры, как скорость движения лифтов, плавность движения, блокировку и разблокировку дверей. Если программа видит неисправность, которую считает критической, то лифт останавливается вместе с пассажирами.

Эксперты также подробно ответили на самый популярный вопрос жильцов: почему лифт не падает, рассказали о механизмах защиты и показали их. В «Атомстройкомплексе» пообещали проводить подобные экскурсии регулярно, объясняя и устройство других систем современного дома.

Фото предоставлены НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»