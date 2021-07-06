На этот раз пятые. Свердловская область растет в экономических рейтингах страны

Регион оказался на пятой строчке пилотного рейтинга эффективности реализации промышленной политики за 2020 г. Москва и Санкт-Петербург показали худшие результаты.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представлены итоги пилотного рейтинга эффективности реализации промышленной политики за 2020 г., сообщает ЕАН.

Первые три места заняли Башкирия, Калужская и Тульская области. Четвертое место поделили между собой сразу три региона: Краснодарский край, Московская и Нижегородская области. Свердловская область на пятой строчке, далее следует Татарстан.

Также в первой десятке Санкт-Петербург, Челябинская область, Самарская область, Ставропольский край, Москва и Пермский край.

Для составления рейтинга регионы оценивали по четырем показателям:

экономическое развитие региона;

взаимодействие региона с Минпромторгом, Фондом развития промышленности;

нормативно-правовая база региона и региональные меры поддержки;

деловая активность региона, молодежная политика и промышленный туризм.

«Для нас этот рейтинг — общее понимание ситуации, как выглядит промышленность в каждом субъекте и каким субъектам необходимо помогать, а у каких — учиться», — подчеркнул замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Министр промышленности и науки Среднего Урала Сергей Пересторонин заявил, что сейчас приоритетной задачей региона является «дальнейшее развитие промышленного и инновационного потенциала, расширение кооперационных связей и внутреннего рынка товаров и услуг, наполнение бюджета и, самое важное, обеспечение достойного уровня жизни людей». Для этого, по словам министра, есть возможности, перспективные направления и инструменты.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область заняла 15-е место в рейтинге Агентства стратегических инициатив. Исследование было презентовано 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отмечала, что власти региона «довольны полученными результатами».