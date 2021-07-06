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Афганистан захватывают талибы, военные бегут в Таджикистан. Как это угрожает России?

Афганистан захватывают талибы, военные бегут в Таджикистан. Как это угрожает России?
Автор фото: Amber Clay. Иллюстрация: Pixabay.com

«Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности». Уход американских военных из Афганистана грозит новым витком гражданской войны и усилением талибов.

#ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

После того как военные США и НАТО покинули Афганистан, страну стремительно захватывают талибы (движение Талибан в России признано экстремистским и запрещено): сейчас они контролируют примерно треть территории — больше всего за последние 20 лет. Военнослужащие правительственных войск Афганистана нередко сдают объекты талибам без боя. Так, 1037 афганских военных перешли границу с Таджикистаном после боя с боевиками движения «Талибан»: те взяли под контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан, сообщило таджикистанское информагентство «Ховар» со ссылкой на пресс-центр пограничных войск страны. За день до этого в Таджикистан бежали еще 94 афганских военных.

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Общая протяженность афганской провинции Бадахшин с Таджикистаном — 910 км. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию 20 тыс. военных для укрепления границы. 5 июля Эмомали Рахмон по телефону поговорил с президентом России Владимиром Путиным, тот пообещал оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности. Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных. При этом «Талибан» — и это часть их военной тактики — объявил всеобщую амнистию для всех правительственных военных, кто готов сложить оружие. В некоторых случаях талибы даже дают сдающимся солдатам немного денег, чтобы те могли доехать в свои родные города и деревни в отдаленных районах страны, — сказал Би-Би-Си профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы Би-би-си.

У России нет общей границы с Афганистаном, однако из соседних Узбекистана и Таджикистана в страну едет множество мигрантов. Обстановка в Афганистане может дестабилизирующе влиять на ситуацию в соседних государствах, что в конечном счете угрожает и самой России, считают многие эксперты, опрошенные Би-би-си. Впрочем, пока Москва не намерена отправлять в Афганистан воинский контингент, заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

Автор: Андрей Пермяков
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