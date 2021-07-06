В Екатеринбурге на выставке Иннопром открылась экспозиция «Традиции и инновации»

Иммерсивная экспозиция «Традиции и инновации», созданная в рамках проекта Минпромторга России по популяризации народных художественных промыслов, будет представлена в четырех городах России.

Первым городом стал Екатеринбург. 5-8 июля в дни Иннопрома экспозиция расположилась в павильоне №2 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

«Традиции и инновации» — это выставочное пространство, где каждый в 4D формате может увидеть современное воплощение изделий традиционных художественных индустрий.

На площади более 400 квадратных метров представлены тематические корнеры, каждый из которых посвящен отдельному направлению промыслов. Каждый посетитель может оценить красоту и самобытность изделий из дерева, металла, хрусталя и глины. Продукцию на экспозицию привезли 50 российских компаний из 20 регионов. По замыслу организаторов, отдельный корнер оформлен регионом, принимающим выставку. На Иннопроме он полностью посвящен изделиям мастеров Урала.

Те, кто не смог лично посетить выставку, смогут найти информацию о ней на сайте промыслы.рф.

Важная часть экспозиции — лекторий, где проходят public talk, презентации и сессии. Среди тем для обсуждения —меры поддержки отечественного дизайна, поиск баланса между задачами бизнеса и творчеством, вывод российского дизайна на мировой уровень. Запланированы дискуссия на тему «Креативная экономика как фактор развития регионов», семинар-совещание «Народные художественные промыслы как основа для развития креативных индустрий региона» и презентации лучших региональных практик.

В первый день выставки прошла сессия «Промышленный дизайн: как форма может улучшить содержание?». Дизайн формирует вокруг нас пространство, создавая красивую, комфортную и удобную среду для жизни и работы. Эксперты обсудили сегодняшнее положение в российском дизайне, который «выходит из тени»: появляются новые коллаборации, формируется пул партнёров, создаются пространства для обучения. Участники отметили, что для устойчивого развития дизайна в России требуются системные шаги и прорывные проекты, которые в перспективе позволят вывести отечественный промышленный дизайн на новый уровень. В работе тематической сессии приняли участие: заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Лилия Нургатина, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ Дарья Топильская, президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий и другие.

До конца этого года экспозиция «Традиции и инновации» будет представлена еще в трех городах России. Следующей площадкой станет Нижний Новгород.