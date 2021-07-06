Челябинская область и Республика Корея подписали соглашение о сотрудничестве на Иннопроме

Перечень мероприятий, предусмотренных сотрудничеством до 2023 г., подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Почетный консул Республики Корея Игорь Самкаев.

Республика Корея является одним из перспективных партнёров Челябинской области. Товарооборот с ней за 2020 год составил 30,7 млн долларов США, в том числе экспорт — 18,1 млн. В 2021 году территория Челябинской области официально включена в консульский округ Почетного консула Республики Корея в Тюмени.

Подписанный документ предполагает проведение презентации инвестиционного потенциала Челябинской области в посольстве Республики Корея, визит в регион чрезвычайного и полномочного посла Республики, а также развитие сотрудничества в различных сферах.

В области медицины предполагается обмен опытом и знаниями путем проведения научных конференций, семинаров, совещаний и совместных исследований, взаимодействие в сфере инновационных медицинских технологий.

Образовательный блок перечня включает такие мероприятия, как обмен делегациями студентов и преподавателей с целью повышения квалификации и изучения опыта внедрения новых информационных и педагогических технологий. Также в планах организация совместных исследований, обмен научной и методической литературой, проведение семинаров, вебинаров, конференций по актуальным темам, участие в международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектах, конгрессах, симпозиумах, конференциях.

Запланировано содействие увеличению взаимного товарооборота, в том числе проработка вопроса выращивания кормовых культур и создания совместных предприятий в молочном животноводстве на территории Челябинской области, обмен технологиями и рассмотрение возможности реализации в регионе проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, сборке и производству агротехники.

Кроме того, документ предусматривает проработку локализации производств корейских компаний на площадях индустриального парка «Станкомаш», обмен опытом по реализации Сеульского проекта «Умный город» в городах-пилотах Челябинской области, а также организацию информационного тура для тревел-СМИ, туроператоров и представителей туриндустрии Республики Корея в регион для ознакомления с достопримечательностями и туристическим потенциалом Южного Урала.

Перечень мероприятийсформирован по итогам визита Игоря Самкаева в Челябинскую область в июне 2021 года. Министр экономического развития Наталья Лугачева лично встретилась с Почетным консулом и обсудила ряд актуальных вопросов сотрудничества.

Ранее, напомним, Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве с представителями институтов развития предпринимательства Южной Кореи, и в настоящее время рассматривается возможность запуска в регионе совместного инвестиционного проекта.