«Нам важно общение с рынком»: Владимир Городенкер покажет на «Иннопроме» проект за 35 млрд

ГК «Атлас девелопмент» демонстрирует на «Иннопроме» свои флагманы: ультрасовременные ЖК и мега-логопарк. Объекты возводят в условиях взлетевших цен на стройматериалы. Как это удается? Ответы на DK.RU.

Группа компаний «Атлас девелопмент» традиционно участвует в международной выставке «Иннопром». В этом году в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» девелопер демонстрирует свои флагманские проекты. Речь идет, во-первых, о жилом комплексе «Парк столиц» — его посетители «Иннопрома» могут рассмотреть в детальном макете. Ранее глава компании Владимир Городенкер в интервью DK.RU подробно рассказывал об уникальности этого ЖК. Примечательно, в том числе и то, что в проекте будет реализована концепция фирменной «жилой экосистемы», отмечают в «Атлас девелопмент». Ранее за внедрение «жилой экосистемы» в своих проектах уральский девелопер получил награду престижного федерального конкурса Urban Awards-2021. Также компания удостоилась главной премии и стала девелопером года, обойдя более 200 игроков из 34 регионов РФ.

Добавим, что на «Иннопроме» в этом году ГК выставляет и макет логопарка «Кольцовский». Один из самых крупных логистических комплексов в регионе компания возводит недалеко от места проведения международной промышленной выставки. Площадь объекта составит около 400 тыс. кв. м при общем объеме инвестиций в 35 млрд руб. Владимир Городенкер поделился в ходе «Иннопрома» хорошей новостью: министерство обороны РФ согласилось пересмотреть границы территории, которая блокировала развитие проекта. Ранее площадка логопарка попала в запретную зону ведомства, которая распространялась на почти 4 тыс. га вокруг военного склада. Однако теперь Минобороны сняло ограничения для уже существующих в «Кольцовском» оптово-распределительных центров «Пятерочка» и Ozon, а также для ряда строящихся объектов, в частности для нового здания хлебокомбината «Смак».

Когда логопарк заработает на полную мощность, там будет организовано несколько тысяч рабочих мест, это очень важно для нас и региона, — комментирует Владимир Городенкер. — Что касается участия в «Иннопроме», для нас это добрая традиция. Нам важно общение с рынком, оценка наших проектов властями и коллегами, социальная составляющая нашей работы.

Г-н Городенкер добавил: на стенде ГК также можно будет прогуляться по самому новому строящемуся проекту «Атлас девелопмент» — жилому комплексу «4YOU». Специальный виртуальный тур познакомит посетителей выставки с благоустройством двора, покажет, каким будет лобби дома, а потенциальные покупатели смогут изучить планировки уже с вариантами дизайнерской отделки. Глава «Атлас девелопмент» подчеркивает: все начатые проекты будут продолжены — несмотря на резкий рост цен на стройматериалы. По данным Владимира Городенкера, за прошлый год себестоимость строительства увеличилась на 18%, в этом ожидается рост еще на 20%.

Это вынуждает нас пересматривать арендные ставки в логопарке — в сторону увеличения. При этом спрос со стороны федеральных компаний на площади в «Кольцовском» остается очень высоким. Себестоимость строительства жилья тоже значительно выросла, но мы не планируем откладывать свои проекты. На этот год по плану ввод в эксплуатацию первых домов ЖК «Парк столиц», и затем мы переходим к возведению двух новых очередей этого проекта, состоящих из четырех зданий, — комментирует глава «Атлас девелопмент».

Отметим, что стенд компании «Атлас девелопмент» находится сразу у входа на выставку и будет ждать посетителей во все дни работы «Иннопрома». На схемах павильонов он значится под номером 1S9, уточняют представители ГК.