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Умер Владимир Меньшов, Сочи затопило, новые налоги на 400 млрд руб. Главное 5 июля

Умер Владимир Меньшов, Сочи затопило, новые налоги на 400 млрд руб. Главное 5 июля
Автор фото: Svklimkin. Иллюстрация: Wikimedia.org

Режиссер фильма «Москва слезам не верит» умер от последствий коронавируса. Пляжи Сочи почти разрушены после ливней и смерчей. В правительстве хотят получать дополнительные 400 млрд руб. налогов.

#НОВОСТИ

Кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни, сообщил киноконцерн «Мосфильм», членом правления которого он был. Меньшов родился в 1939 г., он был известен как режиссер таких фильмов, как «Москва слезам не верит» (в 1981 г. получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». 

Меньшов снялся также во множестве фильмов, в том числе: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»(1976),  «Ночной дозор» (2004), «Легенда №17» (2012) и другие.

Сочи затопило после ливней

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о подготовке к эвакуации людей после наводнения в Сочи и других районах региона. В результате сильных дождей с градом и смерчем пляжи Адлера практически разрушены, они завалены мусором и упавшими деревьями, пишет «Интерфакс».

По данным МЧС России, продолжает действовать штормовое предупреждение. В ближайшие часы в Сочи возможны новые ливни с градом и сильным ветром. Все пляжи Сочи закрыты в связи с действием штормового предупреждения, купаться в море запрещено. Стоит отметить, что из-за закрытия многих туристических направлений, Сочи, как и все российское черноморье, перегружен туристами.

Правительство ищет дополнительные 400 млрд руб. налогов

Донастройка налоговой системы должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. в 2022-2024 гг., сейчас ее схема обсуждается в правительстве, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, около 90 млрд руб. сгенерируют корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно по 100 млрд обеспечит совершенствование системы уплаты акцизов и донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.
Автор: Андрей Пермяков
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