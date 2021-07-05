Умер Владимир Меньшов, Сочи затопило, новые налоги на 400 млрд руб. Главное 5 июля

Режиссер фильма «Москва слезам не верит» умер от последствий коронавируса. Пляжи Сочи почти разрушены после ливней и смерчей. В правительстве хотят получать дополнительные 400 млрд руб. налогов.

Кинорежиссер, актер и сценарист Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни, сообщил киноконцерн «Мосфильм», членом правления которого он был. Меньшов родился в 1939 г., он был известен как режиссер таких фильмов, как «Москва слезам не верит» (в 1981 г. получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

Меньшов снялся также во множестве фильмов, в том числе: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»(1976), «Ночной дозор» (2004), «Легенда №17» (2012) и другие.

Сочи затопило после ливней

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о подготовке к эвакуации людей после наводнения в Сочи и других районах региона. В результате сильных дождей с градом и смерчем пляжи Адлера практически разрушены, они завалены мусором и упавшими деревьями, пишет «Интерфакс».

По данным МЧС России, продолжает действовать штормовое предупреждение. В ближайшие часы в Сочи возможны новые ливни с градом и сильным ветром. Все пляжи Сочи закрыты в связи с действием штормового предупреждения, купаться в море запрещено. Стоит отметить, что из-за закрытия многих туристических направлений, Сочи, как и все российское черноморье, перегружен туристами.

Правительство ищет дополнительные 400 млрд руб. налогов