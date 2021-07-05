Сбер приглашает предпринимателей Свердловской области на бизнес-форум «СБЕР Бизнес|Live»

В Екатеринбурге 8 июля пройдет форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса». Мероприятие состоится в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

Около ста бизнесменов из Екатеринбурга и Свердловской области примут участие в форуме очно, остальные смогут посмотреть трансляцию мероприятия на платформе sberbusiness.live.

В ходе двухчасового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами разберут реальные кейсы предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать бизнес лучше и эффективнее.

Приняв участие в форуме, участники смогут повысить личную производительность, научиться быстрому финансовому планированию и освоить практики стрессоустойчивости в режиме удаленной работы.

Хэдлайнерами форума «СБЕР Бизнес | Live» станут: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья», отельер Алена Енова, федеральный эксперт по маркетингу Роман Тарасенко. Участие бесплатное, достаточно зарегистрироваться по ссылке. Начало 8 июля в 10.00.

Ознакомиться с лучшими цифровыми решениями для малого бизнеса можно также на специальном сайте, который представляет собой виртуальный стенд Сбербанка на выставке «Иннопром», sber-innoprom.ru