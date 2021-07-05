Победители VIP-турнира по гольфу получат золотые нагрудные знаки CHAMOVSKIKH

Спортивное состязание состоялось в рамках выставки Иннопром 4 июля на территории Pine Creek Golf Resort. Ювелирный дом CHAMOVSKIKH является традиционным партнером Innoprom Golf Challenge. Специально для церемонии награждения CHAMOVSKIKH создал памятные призы: нагрудные знаки из золота, инкрустированные изумрудами, с использованием нанокерамики.

Помимо драгоценной награды компания представила деловой и политической элите России и зарубежных стран уникальный культурно-исторический проект — коллекцию «Петергоф», которая на постоянной основе экспонируется в одноименном Государственном музее-заповеднике. Кроме того, гости смогли познакомиться с украшениями Jazz Age, изумрудной парюрой «Княжна» с эксклюзивными механизмами трансформации и браслетом «Сингапур» с коллекционным танзанитом и 456 бриллиантами весом более 22 ct. Особенного внимания заслуживает кольцо «Великая держава». Роскошное украшение с изумрудом 8 ct заключает в себе глубокий исторический символизм и обладает функцией эффектного преображения. Также среди драгоценностей CHAMOVSKIKH — необыкновенное по красоте и оригинальности кольцо «Таисия» с ослепительным бриллиантом высших характеристик.