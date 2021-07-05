Победители VIP-турнира по гольфу получат золотые нагрудные знаки CHAMOVSKIKH
Ювелирный дом CHAMOVSKIKH стал партнером Международного турнира по гольфу Innoprom Golf Challenge. Мероприятие посвятили памяти Александра Федорова — выдающегося промышленника и мецената России.
Спортивное состязание состоялось в рамках выставки Иннопром 4 июля на территории Pine Creek Golf Resort. Ювелирный дом CHAMOVSKIKH является традиционным партнером Innoprom Golf Challenge. Специально для церемонии награждения CHAMOVSKIKH создал памятные призы: нагрудные знаки из золота, инкрустированные изумрудами, с использованием нанокерамики.
Помимо драгоценной награды компания представила деловой и политической элите России и зарубежных стран уникальный культурно-исторический проект — коллекцию «Петергоф», которая на постоянной основе экспонируется в одноименном Государственном музее-заповеднике. Кроме того, гости смогли познакомиться с украшениями Jazz Age, изумрудной парюрой «Княжна» с эксклюзивными механизмами трансформации и браслетом «Сингапур» с коллекционным танзанитом и 456 бриллиантами весом более 22 ct. Особенного внимания заслуживает кольцо «Великая держава». Роскошное украшение с изумрудом 8 ct заключает в себе глубокий исторический символизм и обладает функцией эффектного преображения. Также среди драгоценностей CHAMOVSKIKH — необыкновенное по красоте и оригинальности кольцо «Таисия» с ослепительным бриллиантом высших характеристик.
СПРАВКА:
Ювелирный дом CHAMOVSKIKH, основанный в 1996 году, создает признанные ювелирные шедевры. Ежегодно бренд получает значимые награды — первые места и Гран-при на конкурсах в рамках международных выставок. CHAMOVSKIKH — победитель Всемирного конкурса ювелиров имени Карла Фаберже. Компания имеет собственное месторождение драгоценных камней на Шри-Ланке и высокотехнологичное российское производство полного цикла, регулярно патентует собственные технологические разработки. При создании украшений используются драгоценные и полудрагоценные камни инвестиционного качества с лучших месторождений мира.
Ювелирный дом постоянный участник деловых мероприятий международного уровня и значимых светских событий, например, промышленной выставки «Иннопром», открытия конгресс-центра с Анной Нетребко и музыкального фестиваля PaRUS в Дубае. В качестве партнера и спонсора бренд регулярно поддерживает спортивные события российского и международного масштаба: соревнования по гольфу, теннису, конкуру. CHAMOVSKIKIH — спонсор экипажа Сергея Карякина на ралли «Дакар» и команды по практической стрельбе.