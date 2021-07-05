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УБРиР проведет онлайн-конференцию для предпринимателей

Слева направо: Михаил Качалкин, Михаил Беляев
Слева направо: Михаил Качалкин, Михаил Беляев. Иллюстрация: УБРиР

8 июля в 13.00 (время Екатеринбурга) состоится бесплатная онлайн-конференция «Реальность неограниченных возможностей». В прямом эфире эксперты обсудят актуальные тренды управления.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Инициатор и организатор мероприятия — Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Спикерами конференции станут:

Михаил Беляев, руководитель регионального офиса 1С-Битрикс в Санкт-Петербурге, эксперт по CRM, ивентам и партнерскому маркетингу. Он расскажет, как выстроить отношения  между сотрудником и компанией в 2021 году.

Михаил Качалкин, эксперт-практик в области стратегического маркетинга, Customer Experience Management и построения системы управления клиентским сервисом. Его тема — как конкурировать в обновленном цифровом мире клиентского опыта.

После экспертных выступлений состоятся круглые столы для всех участников. Своим опытом с бизнесменами поделятся руководители Уральского банка реконструкции и развития, партнеры и клиенты финансовой организации.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Справка

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В прошлом году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка подтверждены на уровне «B-/B».
УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. По состоянию на 30 апреля 2021 года, активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд рублей, пассивы — 338 млрд рублей, капитал — 15,6 млрд рублей.
УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 56 учреждений в 31 городе и 14 регионах России.
В сентябре 2018 года банк запустил масштабный проект по повышению финансовой грамотности «Гид по финансам. Советы от УБРиР». Он включает в себя семинары, мастер-классы, прямые эфиры, вебинары, мероприятия в формате игротеки и квесты для детей.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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