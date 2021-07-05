УБРиР проведет онлайн-конференцию для предпринимателей

8 июля в 13.00 (время Екатеринбурга) состоится бесплатная онлайн-конференция «Реальность неограниченных возможностей». В прямом эфире эксперты обсудят актуальные тренды управления.

Инициатор и организатор мероприятия — Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Спикерами конференции станут:

Михаил Беляев, руководитель регионального офиса 1С-Битрикс в Санкт-Петербурге, эксперт по CRM, ивентам и партнерскому маркетингу. Он расскажет, как выстроить отношения между сотрудником и компанией в 2021 году.

Михаил Качалкин, эксперт-практик в области стратегического маркетинга, Customer Experience Management и построения системы управления клиентским сервисом. Его тема — как конкурировать в обновленном цифровом мире клиентского опыта.

После экспертных выступлений состоятся круглые столы для всех участников. Своим опытом с бизнесменами поделятся руководители Уральского банка реконструкции и развития, партнеры и клиенты финансовой организации.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.