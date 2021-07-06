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Старт продаж новой GAZelle NN намечен на 8 июля

Старт продаж новой GAZelle NN намечен на 8 июля
Иллюстрация: «ГАЗ-Восточный Ветер»

8 июля в автоцентре «ГАЗ-Восточный Ветер» торжественно стартуют продажи автомобилей Gazelle NN. Новинку стоит увидеть и сравнить со знакомым Next-ом во время тест-драйва.

Гости мероприятия в «ГАЗ-Восточный Ветер» смогут заключить контракт на новый автомобиль по спецусловиям и стать счастливыми обладателями Gazelle NN уже этим летом. Клиентов ждут не только выгодные условия на покупку автомобиля на самом старте продаж, но и ценные призы.

Получить их можно будет во время специальной викторины с вопросами о заводе ГАЗ и автомобиле Gazelle NN. Стоит отметить, количество мест на презентации, где будут разыграны поездка на завод ГАЗ в Нижний Новгород и полезные гаджеты, ограничено.

Зарегистрироваться на презентацию можно по ссылке.

Справка

 
«ГАЗель NN» — это интеллектуальная платформа, оборудованная камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками, которые следят за ситуацией на дороге и вокруг автомобиля. Полученная информация передается «мозгу» машины — электронному блоку управления, который подает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления (рулевая и тормозная системы, управление освещением, звуковые сигналы). 5 камер, 8 ультразвуковых датчиков, 3 радара обеспечивают обзор на 360 градусов, контроль «слепых» зон, считывание информации о дорожных знаках, сигналах светофора, погодных условиях и уровне освещения. Эти данные, переработанные электронным «мозгом», становятся основой для работы систем ADAS, среди которых — адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная адаптация скорости в зависимости от дорожных знаков, ассистент удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, система управления светом, парковочный ассистент, система контроля давления в шинах. Высокая универсальность платформы «ГАЗель NN» позволяет вводить системы ADAS поэтапно, постепенно увеличивая сложность задач, решение которых автомобиль возьмет на себя.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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