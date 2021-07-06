Старт продаж новой GAZelle NN намечен на 8 июля

8 июля в автоцентре «ГАЗ-Восточный Ветер» торжественно стартуют продажи автомобилей Gazelle NN. Новинку стоит увидеть и сравнить со знакомым Next-ом во время тест-драйва.

Гости мероприятия в «ГАЗ-Восточный Ветер» смогут заключить контракт на новый автомобиль по спецусловиям и стать счастливыми обладателями Gazelle NN уже этим летом. Клиентов ждут не только выгодные условия на покупку автомобиля на самом старте продаж, но и ценные призы.

Получить их можно будет во время специальной викторины с вопросами о заводе ГАЗ и автомобиле Gazelle NN. Стоит отметить, количество мест на презентации, где будут разыграны поездка на завод ГАЗ в Нижний Новгород и полезные гаджеты, ограничено.

Зарегистрироваться на презентацию можно по ссылке.