Гостиницу «Дели» в центре Екатеринбурга снесут в течение двух месяцев. Отсчет пошел

Еще в июне власти планировали сохранить главный долгострой города и превратить его в очередной ТЦ. Но на площадку вышла строительная техника, а новый владелец подтвердил, что снесет здание.

Дочернее предприятие УГМК АО «Ледовая арена» приступает к сносу гостиницы «Дели». Эту информацию подтвердили Znak.com в пресс-службе УГМК:

Как сообщил директор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, обследование выявило неработоспособность значительной части конструкций объекта, поэтому принято решение о демонтаже его надземной части», — сказали в холдинге.

О том, что снос «Дели» может занять два месяца, если соответствующий план будет принят, Данил Крицкий говорил еще весной.

Напомним, что гостиницу начали строить в 1995 г. как первый в городе пятизвездочный отель. Но в 1997 г. стройку заморозили из-за дороговизны. В 2010-х объект выкупила компания «ООО ТДЦ «Мегаполис», принадлежащая бизнесмену Сергею Флеганову. Он говорил, что готов финансировать окончание строительства, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

В декабре 2020 г. АО «Ледовая арена» (60% капитала принадлежит структурам УГМК, 40% — областному министерству по управлению госимуществом) приобрело долгострой у ТД «Мегаполис» за 240 млн руб.

Что делать с огромным кирпичным зданием, не могли решить до последнего. На его месте хотели развернуть парковку, сохранив при этом подземную часть. В июне департамент информполитики Свердловской области сообщил, что долгострой превратят в торговый центр.

После визита на строительство ледовой арены в июне 2021 г. Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram:

Знаю, что многих горожан волнует судьба здания гостиницы «Дели» у цирка. Сегодня по ней есть варианты решений. Этот вопрос к 2023 г. нам тоже нужно закрыть, чтобы вся территория вокруг будущей ледовой арены выглядела достойно — и для нас самих, и для наших гостей, и для будущих поколений горожан, — заявил он.

Ранее DK.RU писал, что свердловский губернатор выделил бюджетные средства на покупку акций АО «Ледовая арена» (компания, которая возводит спортивный комплекс на месте снесенной телебашни). Сделка на 1,5 млрд была второй, ранее правительство выкупило 240 млн акций компании по цене 1 рубль каждая. Цель приобретения пакета — возмещение расходов на покупку здания недостроенной гостиницы «Дели» около цирка.

Напомним, что весной Сергей Флеганов зарегистрировал новую строительную компанию. ООО «Уральские просторы» будет осуществлять деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика.