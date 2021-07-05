Сергей Рязанский расскажет, как пережить космические перегрузки в бизнесе

23 июля в конгресс-центре отеля ANGELO BY VIENNA HOUSE EKATERINBURG состоится мастер-класс летчика-космонавта Сергея Рязанского, одного из самых востребованных мотивационных спикеров России.

Мастер-класс «Выйди за пределы» позволит гостям провести параллель между управлением бизнесом и космическим кораблем. Сергей Рязанский расскажет, как адаптироваться к новым условиям и пережить перегрузки, как просчитать риски и избежать потерь, как замотивировать команду на новые достижения. Ведь вывод бизнеса на новый уровень — задача, требующая не только значительных интеллектуальных усилий, но и скорости и точности действий.

Мир меняется, а вместе с ним меняются инструменты и знания, которые нужно быстро осваивать. И лучше всего учиться у тех, кто всю свою жизнь посвящает работе в сложных условиях — космонавты, полярники, подводники. Люди этих профессий проходят долгую подготовку, учатся выживать в трудных и замкнутых пространствах. Что космонавт может рассказать современному бизнесу? Бэкграунд ученого помог мне оглянуться назад и понять, что процессы, с которыми мы сталкиваются в современном бизнесе очень напоминают происходящее на космической станции. Мы будем говорить о подходах, работающих в экстремальных условиях - когда по 180 дней управляешь командой в замкнутом пространстве МКС, без возможности сказать «Я устал, я ухожу», — рассказывает о своем мастер-классе спикер.

Среди вопросов для обсуждения:

Где искать внутреннюю мотивацию? Что такое «большая» цель?

Как работать со стрессом и всегда оставаться в ресурсном состоянии?

Как управлять командой профессионалов?

Как раскрыть свой потенциал и начать добиваться поставленных целей?

Зачем заниматься саморазвитием и самосовершенствованием?

Принять участие в мастер-классе Сергея Рязанцева можно в двух форматах — онлайн или офлайн. Приобрести билеты можно по ссылке.