Соревнования на работе? Это не азарт, а путь к текучке кадров

Геймификация становится все более модным способом управления командами. Но такие «игры» слишком часто приводят к стрессам и агрессии, о чем специалисты по кадрам не задумываются.

«Дружеское» соревнование — не всегда веселая игра. Это знает каждый, в чьей семье во время настольных игр начинались ссоры или кого выбирали в команду последним на уроке физкультуры в школе. То, что для одних становится источником удовольствия, для других только повод все больше беспокоиться. Но, пытаясь повысить производительность, поднять команде настроение или сгладить усталость от рутинной работы, многие руководители используют именно соревнования, в последнее время с помощью приложений. Называют это геймификацией, пишет Strategy+Business.

Этот способ прижился во многих областях, в том числе в розничной торговле, банковском деле и в кадровой службе. Считается, что геймификация помогает поддерживать заинтересованность и концентрацию сотрудников (особенно молодого поколения, которое выросло на видеоиграх). Все якобы просто: исследования показали, что удовлетворение от работы — ключевой фактор счастья и вовлеченности сотрудников, а именно такие работники, как правило, проявляют активность, участие и приверженность работе. Они лучше обслуживают клиентов и реже увольняются.

Например, колл-центры используют приложение, которое переводит запросы на обслуживание клиентов в виртуальные билеты и распределяет их между работниками. После этого работники либо в одиночку, либо в группах соревнуются по различным показателям производительности (время ожидания клиента, средняя продолжительность звонка, количество обработанных запросов) за различные призы. В итоге сотрудники постоянно мотивированы на работу над собой. Казалось бы, выигрывают все.

Читайте также: Вы подружитесь и с брюзгой, и с занудой. Как наладить отношения с коллегами: 10 шагов

Однако последнее исследование говорит, что конкурентный характер геймификации может вызывать стресс и отвлекать некоторых сотрудников, ухудшая их самочувствие и производительность. Как и некоторые дети на переменах, не все любят играть, необходимость участвовать в офисных соревнованиях вызывает далеко не радость.

Авторы исследования провели опросы среди сотрудников и менеджеров двух ведущих европейских фирм телемаркетинга. Обе компании используют игры, чтобы создавать краткосрочные и долгосрочные вызовы для сотрудников, работающих непосредственно с клиентами.

Многие сотрудники признались, что их раздражает или беспокоит необходимость участвовать в играх, особенно если соревнования второстепенны по отношению к основным обязанностям, а вознаграждение выглядит незначительным. Для них разделение работы и игры было важной частью психологического баланса. Им также не нравились личностные столкновения, которые могли возникнуть из-за конкуренции или зависти.

Еще один этап проводился в пяти магазинах всемирной розничной сети спортивных товаров. В одном случае сотрудники магазина соревновались между собой, кто обслужит больше клиентов, в другом соревнования проходили между магазинами. Третья торговая точка в конкурсе не участвовала, выступая в качестве контрольной группы.

Оказалось, что сотрудники, принимавшие участие в геймификации, были менее вовлечены, и в результате их производительность пострадала — хотя те работники, которые с энтузиазмом относились к участию в игре, показали себя немного лучше. В целом результаты никак не были связаны с тем, что какой-то конкретный работник был «последним неудачником» — то, финишировал ли он первым или последним, мало влияло на отношение к соревнованию в целом.

Главный вывод, который удалось сделать, таков: принуждение к игре может иметь неприятные последствия. Для эффективности геймификация должна быть добровольной, а менеджеры должны понимать особенности своих сотрудников.

Авторы работы предостерегают руководителей от «слепого использования или широкого внедрения» игр на работе. «Даже если игры кажутся модными, чтобы быть эффективными, они должны соответствовать общей культуре и стратегии компании и воплощаться в них, — пишут они. — Это не волшебные решения, и менеджерам по-прежнему нужно искать правильный баланс между поддержкой вовлеченности сотрудников и снижением стресса на рабочем месте».

Ранее на DK.RU: Профессия определяет образ жизни и мнение окружающих о нас. Чем это опасно