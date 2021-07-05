Защищайте безумные идеи, которые не сработают. Как правильно оценивать новое

Наш мозг не любит и отрицает все, что выходит за привычную парадигму. Мы называем фантазеров глупцами и скептически усмехаемся. Но без них наш мир стоял бы на месте. Что же делать со странными идеями?

Пол Грэм, основатель бизнес-инкубатора Y Combinator, опасается критиковать неправдоподобные идеи, и объясняет это вполне логично.

Предприниматель уверен, что не стоит говорить «Это никогда не сработает», если что-то, на первый взгляд нелепое, предлагает эксперт в своей области.

Любой, кто изучал историю идей, и особенно историю науки, знает, как начинаются великие дела. Кто-то предлагает идею, которая звучит безумно, большинство людей ее отвергают, а затем она постепенно захватывает мир.

Многие из странных идей плохи на самом деле, их можно спокойно отвергать, но не в том случае, если что-то странное предлагает узкий специалист. Если этот человек разумен, он знает, насколько немыслимо она звучит. Значит, он знает что-то, о чем вы не подозреваете.

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Не стоит отвергать такие идеи, потому что есть непропорциональная вероятность того, что они будут интересными. Когда средний человек предлагает безумную идею, ее неправдоподобность свидетельствует о некомпетентности. Но когда это делает узкий специалист, ситуация меняется с точностью до наоборот. Такова особенность эффективного рынка: в среднем идеи, которые кажутся самыми безумными, если они верны, произведут самый большой эффект.

Конечно, никто не гарантирует, что такая идея сработает. Но этой гарантии нет ни у чего. На мой взгляд, если сделать ставку на весь набор неправдоподобно звучащих предложений экспертов, вы окажетесь в выигрыше.

Люди очень консервативны, все мы находимся в рамках существующей парадигмы. Даже люди с блестящими идеями изначально, как правило, недооценивают их. Это значит, что еще до того, как стать публичными, эти идеи уже подвергаются чрезмерно строгому фильтру.

Поэтому, если возникает какая-то неоднозначная мысль, мудро будет не оценивать ее свысока, а задавать вопросы. В этом настоящая тайна. Почему этот умный и рациональный человек предложил идею, которая кажется такой неправильной? Ошибается он или вы? Один из вас — определенно. Если ошибаетесь вы, то об этом было бы неплохо узнать, потому что это сигнал об имеющейся дыре в вашей модели мира. Если ошибается он, интересно узнать, почему. В какую ловушку угодил эксперт?

Кажется, что это очевидно, но многие люди ведут себя иначе. Причин тому несколько. Это и зависть, ведь, если идея выстрелит, ее автор получит определенные награды, и простой способ казаться мудрым человеком (на фоне неоперившейся идеи проверенные постулаты всегда выглядят особенно величественно).

Люди также агрессивно относятся к новым идеям, если заинтересованы в старых. Неудивительно, например, что Дарвина громче всего критиковали представители церкви. Но главное, что заставляет разумных людей отвергать новые идеи — это то же самое, что удерживает от их предложения: распространенность нынешней парадигмы мышления.

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